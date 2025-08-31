Можно купаться - сообщили о температуре воды на пляжах Риги

На рижских пляжах самая теплая вода - в Даугаве на Кипсале и Луцавсале, а также в озере Бабелитис, где температура воды достигает +17 градусов, свидетельствует обобщенная полицией Рижского самоуправления информация.

В Кишэзерсе и в Даугаве у Румбулы температура воды составляет +16 градусов.

В Вакарбулли и Вецаки вода остыла до +15 градусов.

Самоуправление рекомендует использовать официальные места для купания в Даугавгриве, Вакарбулли, Вецаки, у озера Бабелитис, на Кипсале, Луцавсале, в Луцавсальском заливе и зоне отдыха возле Кишэзерса, так как они оборудованы надлежащим образом и там о безопасности купающихся заботятся спасатели полиции Рижского самоуправления.