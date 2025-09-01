Baltijas balss logotype
Синоптики подготовили прогноз на завтра

Наша Латвия
Дата публикации: 01.09.2025
LETA
Синоптики подготовили прогноз на завтра

Во второй день сентября в Латвии осадков не ожидается, а воздух немного потеплеет, сообщают синоптики.

В западной части страны облаков будет немного, в Латгале и Видземе сохранится более облачная погода. Ветер будет дуть от слабого до умеренного с востока, юго-востока.

Температура воздуха ночью и ранним утром составит +9...+15 градусов, максимальная температура днем ожидается от +19 градусов местами на востоке страны и на курземской побережье Рижского залива до +25 градусов на юге и западе Курземе.

В Риге во вторник будет небольшая и переменная облачность, без осадков. Слабый или умеренный восточный, юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью опустится до +12...+14 градусов, днем поднимется до +23 градусов.

#погода
Оставить комментарий

