В среду на погодные условия влияет атмосферный фронт

В среду в Латвии ожидается переменная облачность, более солнечная погода будет на востоке страны, местами возможны кратковременные дожди и грозы, пишет ЛЕТА.

Синоптики прогнозируют слабый южный, юго-восточный ветер, в Курземе — западный и юго-западный. Максимальная температура воздуха составит +21..+26 градусов, местами на побережье Курземе — около +19.

В Риге выглянет солнце, во второй половине дня облачность увеличится. Возможен кратковременный дождь. Ветер будет преимущественно слабым, вечером ожидается штиль. Температура воздуха поднимется до +24..+25 градусов.

На погодные условия влияет атмосферный фронт.