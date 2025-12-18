Аппетит приходит во время еды: получивший госпомощь Manabalss.lv просит ещё 2 1599

Дата публикации: 18.12.2025
Платформа общественных инициатив ManaBalss, недавно добившаяся от Сейма выделения 150 000 евро, вошла во вкус. Как заявило руководство компании, для полноценной работы платформе нужно минимум столько же.

Латвийская платформа ManaBalss.lv была основана в 2011 году и с тех пор разместила у себя 140 общественных инициатив, из которых 83 дошли для Сейма и стали законами, пишет Grani.lv.

На этом основании ManaBalss (осуществляющая свой бизнес за счет грантов и частных пожертвований) заявила, что государство должно подключиться к ее финансированию. Ведь общественное мнение — это важно, а у портала не хватает ресурсов, чтобы помогать каждому автору инициативы, следить за продвижением предложений, давать ценные советы и поддерживать связь с политиками. Все это требует времени, знаний, а главное — денег, которых недостаточно.

И платформа таки добилась своего. Чтобы доказать всем и каждому, что глас народа для власть предержащих — не пустой звук, Сейм, несмотря на острейший дефицит госбюджета и тот факт, что ManaBalss.lv - частная компания, принял решение о выделении ей 150 000 евро.

Казалось бы — радуйтесь, бизнесмены. Сбылась мечта. Но — нет. Платофрма выделенной суммой осталась неудовлетворена. Как заявило руководство ManaBalss, этих вливаний хватит лишь на поддержание основных функций, тогда как для полноценной работы платформы требуется минимум в два раза больше. Необходимы 300-400 тысяч в год, на которые можно было бы повышать безопасность, проводить технические улучшения, модерацию контента, отслеживать все поданные инициативы, осуществлять юридическую корректировку, работу с авторами инициатив, а также вкладываться в редизайн.

Если политики опять поведутся на эти жалобы и сочтут, что это веские аргументы, то еще 150-200 тысяч средств латвийских налогоплательщиков отправятся в карман частных бизнесменов, которые осуществили беспроигрышный ход, чтобы получать стабильный и прогнозируемый доход от своей деятельности.

Хотя, положа руку на сердце, честней было бы отдать эти средства государственной структуре, которая вполне могла бы заниматься тем же.

Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
