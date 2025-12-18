С 1 января 2026 года государственная пошлина за выдачу паспорта в течение 10 рабочих дней составит 50 евро, а за выдачу в течение двух рабочих дней — 75 евро, сообщили bb.lv в Управлении по делам гражданства и миграции.

За выдачу удостоверения личности (eID-карты) в течение 10 рабочих дней государственная пошлина составит 30 евро, а в течение двух рабочих дней — 45 евро.

Для сравнения: сейчас пошлина за выдачу паспорта в течение 10 рабочих дней составляет 44 евро, а в течение двух рабочих дней — 70 евро. В свою очередь, госпошлина за выдачу eID-карты в течение 10 рабочих дней в этом году составляла 25 евро, а в течение двух рабочих дней — 40 евро.

В дальнейшем сохраняются все ранее действовавшие льготы по государственным пошлинам за выдачу документов, удостоверяющих личность, для детей и молодежи до 20 лет, пенсионеров, а также лиц с инвалидностью I или II группы.

Для этих групп населения с 1 января 2026 года государственная пошлина за оформление паспорта в течение 10 рабочих дней составит 25 евро, а за оформление удостоверения личности — 15 евро.

Важно учитывать, что в случаях, когда документы на оформление удостоверения личности поданы и государственная пошлина уплачена до 31 декабря 2025 года, но документ получен после 1 января 2026 года, применяется пошлина, действовавшая на момент оформления документов.