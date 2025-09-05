Covid-19: Латвия получила более 50 000 адаптированных к сезону доз вакцины

В августе этого года Латвия получила от производителя более 50 000 доз вакцины "Comirnaty LP.8.1", адаптированной к циркулирующим в этом сезоне вариантам вируса Covid-19, сообщили агентству LETA в Национальной службе здоровья (НСЗ).

Из них 46 080 доз предназначены для лиц от 12 лет, 2880 доз — для детей в возрасте от пяти до 11 лет, а 1440 доз — для младенцев и детей от шести месяцев до четырех лет.

Одновременно для вакцинации по-прежнему доступны вакцины "Comirnaty", адаптированные к вариантам Covid-19, циркулировавшим в сезонах 2024 и 2025 годов, — "Comirnaty JN.1" и "Comirnaty KP.2".

Лечебные учреждения, включая семейных врачей и пункты вакцинации, могут заказывать эти вакцины для своих пациентов, чтобы обеспечить сезонную вакцинацию от инфекции. Несколько лечебных учреждений и практик семейных врачей уже заказали и получили обновлённые вакцины от Covid-19.

Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) призывает врачей и лечебные учреждения активно участвовать в сезонной вакцинации от Covid-19 и обеспечить возможность вакцинации для пациентов из групп риска.

Люди, которым рекомендована вакцинация от Covid-19, могут обратиться к своему семейному врачу и пройти вакцинацию. Если вакцины ещё не получены, врач может их заказать. Поставки организуются дважды в месяц.

В связи с ростом распространения Covid-19 ЦПКЗ призывает людей с повышенным риском тяжёлого течения заболевания пройти сезонную вакцинацию.

Последние данные эпидемиологического надзора по-прежнему свидетельствуют о росте распространения Covid-19 и ухудшении эпидемиологической ситуации. По данным ЦПКЗ, доля положительных тестов на Covid-19 увеличилась с 8% в первую неделю августа до 17,3% в последнюю неделю августа. Также за последнюю неделю увеличилось количество новых пациентов с инфекцией Covid-19 в стационарах.

В первую неделю августа с диагнозом Covid-19 были госпитализированы восемь пациентов, а в последнюю — 48. В августе также сообщалось о трёх летальных исходах среди пациентов с подтверждённой инфекцией Covid-19. Об усилении циркуляции вируса в конце лета свидетельствуют и результаты мониторинга сточных вод.

Как поясняет ЦПКЗ, аналогичная эпидемиологическая ситуация наблюдалась и в прошлом году, когда вспышка Covid-19 произошла в конце лета и начале осени.

ЦПКЗ напоминает, что особенно вакцинация от Covid-19 рекомендуется людям с повышенным риском тяжёлого течения заболевания, в том числе всем жителям от 65 лет. Она также рекомендована пациентам со средневыраженной или высокой иммуносупрессией, в том числе подросткам и детям от шести месяцев, взрослым с тяжёлыми хроническими заболеваниями и беременным. Вакцинироваться также призываются те, кто ежедневно заботится о пожилых людях или людях с серьёзными проблемами со здоровьем.

ЦПКЗ подчёркивает, что вакцинация снижает риск тяжёлого течения Covid-19, госпитализации и летального исхода.

Это подтверждают и латвийские данные. Согласно анализу эффективности вакцинации от Covid-19, проведённому ЦПКЗ, в сезоне вакцинации 2024–2025 годов риск госпитализации из-за инфекции Covid-19 был в 2,3 раза выше, а риск летального исхода — в 3,1 раза выше у пожилых людей, не прошедших сезонную вакцинацию, по сравнению с теми, кто вакцинировался.

По данным мониторинга вакцинации ЦПКЗ, в предыдущем сезоне вакцинации (с 1 августа 2024 года по 25 марта 2025 года) от Covid-19 вакцинировались 22 217 человек, в том числе 15 059 человек в возрасте от 60 лет — 2,8% населения соответствующей возрастной группы.