В Латвии при загадочных обстоятельствах пропал канадский военнослужащий

В Латвии пропал военнослужащий канадских вооруженных сил, находящийся здесь на службе, сообщили агентству ЛЕТА в Национальных вооруженных силах (НВС).

Национальные вооружённые силы получили такую информацию от Командования объединённых операций Вооружённых сил Канады. В настоящее время ведутся поиски военнослужащего.

Согласно официальному заявлению командира канадского Командования объединённых операций, пропал техник по обслуживанию транспортных средств 408-й тактической вертолётной эскадрильи Джордж Холл. Он считается пропавшим со 2 сентября и в последний раз был замечен в Адажи.

Расследование ведёт Государственная полиция Латвии в сотрудничестве с Военной полицией Вооружённых сил Канады, многонациональной бригадой НАТО в Латвии и при поддержке Национальных вооружённых сил, используя «все доступные ресурсы», говорится в заявлении НВС.

О случившемся проинформирована семья военнослужащего. «Наши мысли с семьёй и близкими военнослужащего», — заявляют НВС, добавляя, что, учитывая право семьи на частную жизнь и чтобы не мешать расследованию, более подробная информация о пропаже не разглашается. В частности, неизвестно, пропал ли военнослужащий во время исполнения служебных обязанностей или в свободное от службы время за пределами военных объектов.

Ранее сообщалось, что Канада является ведущей страной многонациональной бригады НАТО, размещённой в Латвии. В состав бригады входят военнослужащие из Канады, Албании, Чехии, Дании, Исландии, Италии, Северной Македонии, Черногории, Польши, Словакии, Словении, Испании и Швеции.