Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Латвии при загадочных обстоятельствах пропал канадский военнослужащий 3 1850

Наша Латвия
Дата публикации: 05.09.2025
BB.LV
В Латвии при загадочных обстоятельствах пропал канадский военнослужащий
ФОТО: LETA

В Латвии пропал военнослужащий канадских вооруженных сил, находящийся здесь на службе, сообщили агентству ЛЕТА в Национальных вооруженных силах (НВС).

Национальные вооружённые силы получили такую информацию от Командования объединённых операций Вооружённых сил Канады. В настоящее время ведутся поиски военнослужащего.

Согласно официальному заявлению командира канадского Командования объединённых операций, пропал техник по обслуживанию транспортных средств 408-й тактической вертолётной эскадрильи Джордж Холл. Он считается пропавшим со 2 сентября и в последний раз был замечен в Адажи.

Расследование ведёт Государственная полиция Латвии в сотрудничестве с Военной полицией Вооружённых сил Канады, многонациональной бригадой НАТО в Латвии и при поддержке Национальных вооружённых сил, используя «все доступные ресурсы», говорится в заявлении НВС.

О случившемся проинформирована семья военнослужащего. «Наши мысли с семьёй и близкими военнослужащего», — заявляют НВС, добавляя, что, учитывая право семьи на частную жизнь и чтобы не мешать расследованию, более подробная информация о пропаже не разглашается. В частности, неизвестно, пропал ли военнослужащий во время исполнения служебных обязанностей или в свободное от службы время за пределами военных объектов.

Ранее сообщалось, что Канада является ведущей страной многонациональной бригады НАТО, размещённой в Латвии. В состав бригады входят военнослужащие из Канады, Албании, Чехии, Дании, Исландии, Италии, Северной Македонии, Черногории, Польши, Словакии, Словении, Испании и Швеции.

Читайте нас также:
#нато
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
19
1
1
0
0
5

Оставить комментарий

(3)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    5-го сентября

    В состав бригады входят все, кроме американцев. Американцы только бабло стригут с участников этого международного карнавала.

    33
    1
  • F
    FOXBAT
    5-го сентября

    Забухал, после баскетбола.... Если негр, то понятно - белые тёлки....

    39
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    5-го сентября

    "Что это за вой на болотах, Бэрримор?"

    63
    2
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов
После скандала с домогательствами — новые обвинения в Музыкальной академии
После скандала с домогательствами — новые обвинения в Музыкальной академии
Катастрофа с медсестрами в Латвии: пожилые уже не могут, молодые уже не хотят
Катастрофа с медсестрами в Латвии: пожилые уже не могут, молодые уже не хотят 2 254
Работают ли карты лояльности Lidl, Rimi и Maxima за пределами Латвии?
Работают ли карты лояльности Lidl, Rimi и Maxima за пределами Латвии? 294
Надо ли компенсировать пенсии тем, у кого они и так большие? - мнение
Надо ли компенсировать пенсии тем, у кого они и так большие? - мнение 317
Покроет ли индексация пенсий рост стоимости жизни?
Покроет ли индексация пенсий рост стоимости жизни? 296

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Политика
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог 6
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
В мире
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 27
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Политика
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции 31
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Люблю!
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый 81
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Наша Латвия
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе 67
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
В мире
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину 71
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Политика
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог 6
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
В мире
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 27
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Политика
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции 31

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео