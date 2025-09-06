Через месяц въезжающих в Латвию опять ждут новшества

Как известно, с начала сентября перед пересечением границы ЕС в Латвии граждане третьих стран должны заполнить анкету и подать заявку в электронном виде. И вот опять нововведение.

С 12 октября для пересечения границы ЕС вступят в силу новые правила: штампы в паспортах для граждан третьих стран отменяются, вместо них будет цифровая биометрическая регистрация, пишет Otkrito.lv.

С 12 октября 2025 года ЕС запускает новую систему пересечения внешних границ для граждан третьих стран. Привычные штампы в паспортах больше не будут ставиться — их заменит современная цифровая регистрация с использованием биометрических данных на каждого путешественника, что позволит значительно повысить точность и эффективность контроля на границе.

Новая система, получившая название Entry/Exit System (EES), предназначена для автоматической фиксации всех пересечений границ ЕС гражданами третьих стран при поездках до 90 дней в течение любого периода из 180 дней. В базу данных внесут: фотографию лица; отпечатки четырех пальцев для всех лиц старше 12 лет; сведения из паспорта; точные даты и места въезда и выезда; информация о случаях отказа во въезде на территорию ЕС.

На практике это будет означать:

пассажиры, пересекающие границу на автомобилях, обязаны будут выйти из транспортного средства для прохождения процедуры биометрической регистрации;

для путешествующих на поездах порядок прохождения контроля будет зависеть от конкретного пункта пропуска и может отличаться;

любой отказ предоставить требуемые биометрические данные станет законным основанием для отказа во въезде в страны Европейского Союза.

Главной целью внедрения новой системы является повышение эффективности контроля за соблюдением правил пребывания в странах ЕС, предотвращение использования поддельных документов и обеспечение большей безопасности на территории Шенгенской зоны.