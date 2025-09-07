Baltijas balss logotype
Передумал: может ли потерпевший забрать заявление из полиции Латвии 0 790

Наша Латвия
Дата публикации: 07.09.2025
BB.LV
Передумал: может ли потерпевший забрать заявление из полиции Латвии
ФОТО: dreamstime

«Сын соседа в пьяном виде нанес ущерб моему дачному участку. Я написал заявление в полицию. Теперь сосед просит забрать заявление, обещает возместить ущерб хоть в двойном размере, только бы его балбеса не посадили, да и сам парень просит прощения, обещает, что больше такого не повторится.

Он явно раскаялся, и мне совсем не хочется портить ему дальнейшую жизнь. Но поможет ли, если я заберу заявление, или, раз уже полиция возбудила процесс, дело все равно дойдет до суда? Читатель bb.lv»

Рихард Бунка, председатель Латвийского Объединения юристов:

– К сожалению, в вопросе не содержится информация, которая в данном случае принципиальна: в чем заключался ущерб? Размер ущерба, способ нанесения ущерба, сумма ущерба — от этих и других важных критериев зависит, как будет определяться деяние в конкретном случае, и какими будут процессуальные выходы; соответственно, какими будут последствия для виновного лица.

И в административном, и в уголовном законодательстве имеется ряд статей, предусматривающих, что если потерпевший забирает заявление, делопроизводство прекращается. Обычно этому предшествует мировое соглашение (izlīgums) между потерпевшим и лицом, нанесшим ущерб. И если речь идет, к примеру, о мелком хулиганстве, о мелкой краже, незначительной порче имущества и т. д., если виновный извлек урок, раскаялся в содеянном и готов возместить ущерб, а потерпевший готов забрать заявление, — то такое мировое соглашение вполне возможно.

Правда, здесь есть важный нюанс — это возможно, если виновный ранее не был судим и совершил правонарушение впервые. На лиц, которые нарушали закон и раньше, возможность заключить мировое соглашение не распространяется.

Однако если проступок подходит под категорию «тяжкое преступление» или «особо тяжкое преступление» - например, поджог дома, нанесение тяжелых телесных повреждений и т. д. - в этом случае раскаяние и готовность возместить нанесенный ущерб может рассматриваться только как обстоятельство, смягчающее вину, но никак не повод для закрытия дела как такового. Даже если потерпевший изъявит готовность забрать свое заявление.

#спрашиваете - отвечаем
Автор - Марина Блументаль
Марина Блументаль
Все статьи
Оставить комментарий

