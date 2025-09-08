Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Мусор в Риге станет «золотым!?» Цены на вывоз отходов повысят 1 766

Наша Латвия
Дата публикации: 08.09.2025
BB.LV
Мусор в Риге станет «золотым!?» Цены на вывоз отходов повысят
ФОТО: LETA

Предприятия по вывозу отходов в Риге хотят повысить плату за свои услуги, сообщили агентству ЛЕТА в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

Планируется, что комитет по вопросам жилья и окружающей среды Рижской думы рассмотрит вопрос о повышении цен на вывоз мусора для рижан в сентябре.

Председатель комитета Элина Трейя отметила, что интересы рижан стоят на первом месте, поэтому в думе заявки предприятий тщательно анализируются - рассматривается и структура затрат, и влияние внешних факторов. Решение будет принято только тогда, когда будет уверенность в его обоснованности, отметила она.

В самоуправлении пояснили, что плата за вывоз отходов формируется из двух частей. Затраты ООО "Getliņi eko" на переработку несортированных бытовых отходов, включая налог на природные ресурсы, составляют около 65%, а затраты самих операторов - примерно 35%. Тарифы на вывоз мусора пересматриваются с учетом инфляции, цен на топливо, налога на природные ресурсы и тарифа переработки "Getliņi eko".

Поданные предприятиями предложения предусматривают повышение тарифа в зависимости от обслуживаемой территории на 0,23-0,32 евро за кубометр, то есть рост составит 0,95%-1,18% без налога на добавленную стоимость.

В то же время с 1 января 2026 года налог за захоронение бытовых отходов планируется в размере 130 евро за тонну вместо нынешних 120 евро, а тариф переработки "Getliņi eko" соответственно составит 173,77 евро за тонну вместо нынешних 167,73 евро. Это приведет к дополнительному росту затрат примерно на 2,1%-2,4% без налога на добавленную стоимость, если не будут найдены компенсирующие решения.

Как отмечает Рижская дума, правильная сортировка не только снижает расходы, но и уменьшает количество отходов, подлежащих захоронению на полигонах, поэтому, чем меньше будет несортированных отходов, тем меньше рижанам придется платить за их вывоз.

В этом году доля сортированных отходов в Риге увеличилась, что не только способствует охране окружающей среды, но и позволяет рижанам сэкономить, так как значительная часть сортированных отходов вывозится бесплатно.

Если в 2019 году такие сортированные отходы, как бумага, пластмасса, металлы, стекло, биоразлагаемые отходы и текстиль, составляли 20% общего объема бытовых отходов, то в первой половине 2025 года их доля достигла уже 43%.

Читайте нас также:
#рига
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
0
5
0
3

Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    8-го сентября

    В Гауе живёт анаконда. В правительстве и Сейме-удавы. Давно говорил,что Латвия-это страна рептилоидов.👽

    15
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов
После скандала с домогательствами — новые обвинения в Музыкальной академии
После скандала с домогательствами — новые обвинения в Музыкальной академии
Катастрофа с медсестрами в Латвии: пожилые уже не могут, молодые уже не хотят
Катастрофа с медсестрами в Латвии: пожилые уже не могут, молодые уже не хотят 2 254
Работают ли карты лояльности Lidl, Rimi и Maxima за пределами Латвии?
Работают ли карты лояльности Lidl, Rimi и Maxima за пределами Латвии? 297
Надо ли компенсировать пенсии тем, у кого они и так большие? - мнение
Надо ли компенсировать пенсии тем, у кого они и так большие? - мнение 318
Покроет ли индексация пенсий рост стоимости жизни?
Покроет ли индексация пенсий рост стоимости жизни? 298

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Политика
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог 10
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
В мире
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 32
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Политика
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции 32
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Люблю!
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый 86
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Наша Латвия
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе 70
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
В мире
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину 73
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Политика
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог 10
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
В мире
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 32
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Политика
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции 32

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео