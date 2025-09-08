Мусор в Риге станет «золотым!?» Цены на вывоз отходов повысят

Предприятия по вывозу отходов в Риге хотят повысить плату за свои услуги, сообщили агентству ЛЕТА в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

Планируется, что комитет по вопросам жилья и окружающей среды Рижской думы рассмотрит вопрос о повышении цен на вывоз мусора для рижан в сентябре.

Председатель комитета Элина Трейя отметила, что интересы рижан стоят на первом месте, поэтому в думе заявки предприятий тщательно анализируются - рассматривается и структура затрат, и влияние внешних факторов. Решение будет принято только тогда, когда будет уверенность в его обоснованности, отметила она.

В самоуправлении пояснили, что плата за вывоз отходов формируется из двух частей. Затраты ООО "Getliņi eko" на переработку несортированных бытовых отходов, включая налог на природные ресурсы, составляют около 65%, а затраты самих операторов - примерно 35%. Тарифы на вывоз мусора пересматриваются с учетом инфляции, цен на топливо, налога на природные ресурсы и тарифа переработки "Getliņi eko".

Поданные предприятиями предложения предусматривают повышение тарифа в зависимости от обслуживаемой территории на 0,23-0,32 евро за кубометр, то есть рост составит 0,95%-1,18% без налога на добавленную стоимость.

В то же время с 1 января 2026 года налог за захоронение бытовых отходов планируется в размере 130 евро за тонну вместо нынешних 120 евро, а тариф переработки "Getliņi eko" соответственно составит 173,77 евро за тонну вместо нынешних 167,73 евро. Это приведет к дополнительному росту затрат примерно на 2,1%-2,4% без налога на добавленную стоимость, если не будут найдены компенсирующие решения.

Как отмечает Рижская дума, правильная сортировка не только снижает расходы, но и уменьшает количество отходов, подлежащих захоронению на полигонах, поэтому, чем меньше будет несортированных отходов, тем меньше рижанам придется платить за их вывоз.

В этом году доля сортированных отходов в Риге увеличилась, что не только способствует охране окружающей среды, но и позволяет рижанам сэкономить, так как значительная часть сортированных отходов вывозится бесплатно.

Если в 2019 году такие сортированные отходы, как бумага, пластмасса, металлы, стекло, биоразлагаемые отходы и текстиль, составляли 20% общего объема бытовых отходов, то в первой половине 2025 года их доля достигла уже 43%.