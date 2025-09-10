Baltijas balss logotype
«По-латышски не понимают ни учителя, ни ученики» - гиды 9 3448

Наша Латвия
Дата публикации: 10.09.2025
Latvijas Avīze
«По-латышски не понимают ни учителя, ни ученики» - гиды

В этом году во всех школах Латвии обучение должно проходить только на латышском языке, однако у многих русских детей и молодежи в Латвии со знанием госязыка дела по-прежнему идут не лучшим образом. Так, наблюдения гидов на туристических объектах тоже выявляют суровую правду: с группами из иноязычных школ почти невозможно работать по-латышски

"Звучит ответ - "Не понимаю!". Не понимают учительницы, сопровождающие мамы, ученики. Соответственно, работа гида идет даром, потому что его не слушают, шумят и толкаются. Старания гидов, рассказывающих об истории Латвии, особенно в экспозиции красно-бело-красного флага, где речь идет о событиях формирования государства, о боях за свободу, напрасны", - рассказывает руководитель экспозиции сада Цесисского средневекового замка Лига Эглите.

В дискуссии, инициированной директором Цесисского музея Элиной Калниней, прозвучали как голоса поддержки, так и скептические замечания. Гид Марита Риекста подчеркнула: "Я согласна с тем, что в латвийских школах программы должны быть на латышском языке, но, зная реальную ситуацию, задаюсь вопросом: являемся ли мы учителями или судьями для тех детей, которые приезжают к нам и все-таки хотят так или иначе узнать, где и в каком месте они находятся, каковы важнейшие исторические события Латвии?. Вопрос в том, хотим ли мы, чтобы, уехав из Цесиса, школьник поставил "галочку, что побывал", или все же лучше быть более гибкими, чтобы ребенок в итоге стал более информированным, с другим взглядом на Латвию и себя самого в ней?

Риекста уже 32 года (20 лет как учитель истории и социальных знаний, а теперь только как учитель образования по интересам, гид) работает в билингвальной среде и ссылается на реальный опыт: через культурный аспект и различные мероприятия можно добиться гораздо большего, включив детей, а через них и родителей в латышскую среду. Ее коллега Эглите признает: "На самом деле это проблема не музейного, а государственного масштаба, поскольку прежнее преподавание языков было поверхностным, отношение дистанцированным, можно было беспрепятственно жить в пузыре своего языка и чувствовать себя комфортно". Впрочем, есть и хорошие примеры: украинские дети изучают латышский даже за пару месяцев и удивляют сотрудников музея хорошим произношением.

#музеи #латышский язык #школа
Оставить комментарий

(9)
  • DJ
    Danik Jupiters
    11-го сентября

    По мне так автор статьи выставлил специально, для Разжигание межнациональной розни.

    24
    2
  • Д
    Дед
    11-го сентября

    Может сначала, прочтете статью. Она ведь права, все образование в Латвии для русских детей для галочки, вроде были, но ничего не поняли.( Есть безусловно, талантливые дети, которые и во враждебной среде способны получать материал) Учить язык и учиться на языке, это очень большая разница.

    42
    2
  • EM
    Evgen Mel
    11-го сентября

    Воистину, кто сеет ветер, пожнет бурю!

    12
    1
  • GM
    Galina Mihelsone
    10-го сентября

    А причина подобных случаев и проблем одна. На уровне государства не признается существование большой диаспоры русскоговорящих людей. А ведь это , по разным данным, 30%-40% населения. Этих людей как бы нет, а они есть. И появляются вот такие проблемы.

    77
    3
  • З
    Злой
    10-го сентября

    Такие гиды идите на 3 буквы!

    66
    5
  • A
    Aleks
    10-го сентября

    Это когда это в Латвии были бои за свободу? 😂 Слушать такую брехню ?Правильно поступают русские дети и их родители,потому что гиды врут как дышат.

    78
    4
  • З
    Злой
    Aleks
    10-го сентября

    Нахрена русские дети и их родители идут ктаким гидам? Если бы мне какой-то сраный гид сделал замечание, я бы ему рожу разбил.

    22
    3
  • БТ
    Бесс Толковый
    10-го сентября

    Цитата: "Риекста уже 32 года (20 лет как учитель истории и социальных знаний,...."

    В 12 лет, уже учитель? Кто-то здесь ненормальный!

    35
    8
  • ПЗ
    Пупок Земли
    Бесс Толковый
    11-го сентября

    Риекста уже 32 года (20 лет как учитель истории и социальных знаний, а теперь только как учитель образования по интересам, гид) работает в билингвальной среде. Она 32 года работает, из них 20 лет учителем. Где вы 12 лет взяли?!

    8
    0
Читать все комментарии

