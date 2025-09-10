«По-латышски не понимают ни учителя, ни ученики» - гиды

В этом году во всех школах Латвии обучение должно проходить только на латышском языке, однако у многих русских детей и молодежи в Латвии со знанием госязыка дела по-прежнему идут не лучшим образом. Так, наблюдения гидов на туристических объектах тоже выявляют суровую правду: с группами из иноязычных школ почти невозможно работать по-латышски

"Звучит ответ - "Не понимаю!". Не понимают учительницы, сопровождающие мамы, ученики. Соответственно, работа гида идет даром, потому что его не слушают, шумят и толкаются. Старания гидов, рассказывающих об истории Латвии, особенно в экспозиции красно-бело-красного флага, где речь идет о событиях формирования государства, о боях за свободу, напрасны", - рассказывает руководитель экспозиции сада Цесисского средневекового замка Лига Эглите.

В дискуссии, инициированной директором Цесисского музея Элиной Калниней, прозвучали как голоса поддержки, так и скептические замечания. Гид Марита Риекста подчеркнула: "Я согласна с тем, что в латвийских школах программы должны быть на латышском языке, но, зная реальную ситуацию, задаюсь вопросом: являемся ли мы учителями или судьями для тех детей, которые приезжают к нам и все-таки хотят так или иначе узнать, где и в каком месте они находятся, каковы важнейшие исторические события Латвии?. Вопрос в том, хотим ли мы, чтобы, уехав из Цесиса, школьник поставил "галочку, что побывал", или все же лучше быть более гибкими, чтобы ребенок в итоге стал более информированным, с другим взглядом на Латвию и себя самого в ней?

Риекста уже 32 года (20 лет как учитель истории и социальных знаний, а теперь только как учитель образования по интересам, гид) работает в билингвальной среде и ссылается на реальный опыт: через культурный аспект и различные мероприятия можно добиться гораздо большего, включив детей, а через них и родителей в латышскую среду. Ее коллега Эглите признает: "На самом деле это проблема не музейного, а государственного масштаба, поскольку прежнее преподавание языков было поверхностным, отношение дистанцированным, можно было беспрепятственно жить в пузыре своего языка и чувствовать себя комфортно". Впрочем, есть и хорошие примеры: украинские дети изучают латышский даже за пару месяцев и удивляют сотрудников музея хорошим произношением.