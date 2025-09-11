Baltijas balss logotype
IKVD: учителя при составлении заданий должны учитывать геополитическую ситуацию 3 1733

Наша Латвия
Дата публикации: 11.09.2025
LSM.LV
IKVD: учителя при составлении заданий должны учитывать геополитическую ситуацию

В соцсети X мать ученика Рижской 64-й средней школы обратила внимание на задания, которые школьникам дают на уроках русского языка, рассказывает LSM.

Женщина пишет, что учительница предложила школьникам найти аргументы против военной службы и военного образования, а также использовать такие фразы, как «Армия — это потерянное время» или «Строгая дисциплина в армии подавляет личность и креативность».

Среди части общества это вызвало возмущение: пользователи соцсетей призвали Минобразования вмешаться.

Директор школы Эдгарс Зивертс заявил, что опубликованные в интернете задания вырваны из контекста: «Да, здесь речь идёт о военном обучении, но основной акцент сделан на аргументации, сравнении, обсуждении: в одной теме приводятся аргументы “за”, в другой — “против”. Это именно обмен мнениями и умение использовать язык для аргументации».

По его словам, есть также задания, где нужно искать аргументы в пользу службы. Полный контекст уроков виден как школе, так и родителям. Часть рабочих листов учитель подготовила сама, часть взята из учебника.

Государственная служба качества образования (IKVD) уже отреагировала на опубликованную информацию и связалась со школой. «Разумеется, мы заметили появившуюся в публичном пространстве информацию. Мы обсудили ситуацию с руководителем учебного заведения, задав вопросы: почему именно этот материал, насколько подобные задания вообще допустимы в нынешней геополитической ситуации», — пояснил директор Департамента надзора IKVD Максим Платонов.

На вопрос, будут ли и впредь даваться такие задания, Зивертс ответил: «Мы обсудили этот вопрос с учителем и пришли к выводу, что в самом содержании нет ничего антигосударственного или нарушающего нормы. Основной акцент сделан именно на языке».

Платонов добавил, что жалобы на содержание заданий поступают редко, что говорит о способности школ и педагогов адекватно оценивать ситуацию и реагировать. Ответственность за задания в первую очередь несёт учитель, но и руководство школы также отвечает за процесс.

В соцсети X также появились жалобы, что учительница не владеет латышским языком и проявляет эмоциональное насилие, утверждая, что без знания русского языка нельзя устроиться даже в общепит.

#геополитика #школа
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(3)
  • A
    Aleks
    12-го сентября

    У Мыколы было две гранаты,а у Петериса одна. У Мыколы случайно в руках рванула одна граната.Сколько гранат осталось у Мыколы?😀👽

    4
    2
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    11-го сентября

    А что? Армия не потерянное время? Армия, особо призывная, самая бесполезная и бессмысленная херь. Я 2 года своей жизни, в армейке, выкинул просто в никуда.

    18
    11
  • Мп
    Мимо проходил
    11-го сентября

    Откуда в рижской школе взялась такая навальнистка-либерастка?

    18
    2
