На Латвию идет осенняя стихия - синоптики

В ночь на пятницу зона осадков из Курземе будет медленно передвигаться на восток, прогнозируют синоптики.

Небо будет преимущественно затянуто облаками, на большей части страны пройдут дожди, местами сильные, а на крайнем востоке Латвии осадков не ожидается. В Курземе сформируется дымка.

Южный, юго-восточный ветер будет дуть порывами со скоростью 9-14 метров в секунду, в начале ночи скорость ветра в порывах еще может достигать 17 метров в секунду. Минимальная температура воздуха составит +11...+16 градусов.

Днем во многих местах также пройдут дожди. В западной части страны, где воздух в большей степени будет прогрет солнцем, возможны ливни с грозами. При слабом до умеренного южном ветре максимальная температура воздуха составит +15...+22 градуса.

В Риге ночью и утром ожидается пасмурная и дождливая погода, позже возможны кратковременные дожди. Ночью сохранятся порывы южного, юго-восточного ветра до 15 метров в секунду, утром и днем ветер станет слабее. Температура воздуха будет колебаться у отметки +15 градусов, во второй половине дня потеплеет до +18 градусов.