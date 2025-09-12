Baltijas balss logotype
Своё, латвийское: выбираем местные сезонные овощи и экономим!

Наша Латвия
Дата публикации: 12.09.2025
BB.LV
Представитель хозяйства Ezerkauliņi Отто Маринаки.

До 6 октября в магазинах Maxima покупателей радует кампания Latvijas rudens raža. Скидки на выращенный латвийскими фермерами урожай намного лучше, чем минувшее холодное лето!

Ловим момент: около 60 различных фруктов, овощей и ягод, полных витаминов и микроэлементов, от 150 латвийских хозяйств доступны по особо выгодным ценам.

Вернее, все поступает на прилавки магазинов Maxima партиями – в зависимости от готовности фруктов, овощей и ягод. А это возможность купить по особенно душевным ценам такие популярные осенние дары Латвии, как капуста, морковь, свекла, кольраби, тыква, томаты, яблоки и многие другие.

Скажем, этой торговой сетью в данный момент предлагаются: чеснок, 300 г - за 1,79 евро (скидка 40%); томаты разноцветные (фасованные), 1кг – за 2,69 евро (скидка 29%); длинные огурцы — за 0,79 евро штука (скидка 34%); морковь, 1 кг – за 0,59 евро (скидка 40%); тыква сорта riekstu («ореховая»), 1 кг – за 0,79 евро (скидка 47%); лисички, 300 г – 2,99 евро (скидка 40%); лук фасованный, 1 кг – 0,59 евро (50%) и другие овощи.

Производство «живых», натуральных продуктов — это безусловный тренд сегодняшнего дня, источник которого — запрос общества!

«Инициативой Latvijas rudens raža мы хотим добиться сразу двух целей: во-первых, оказать поддержку местным производителям, а во-вторых, предоставить нашим покупателям возможность приобрести широкий ассортимент латвийских осенних даров по доступным ценам.

Несмотря на особенно переменчивые погодные условия этим летом, которые повлияли на урожайность многих культур, мы рады, что все же можем обеспечить широкий ассортимент овощей и фруктов. В то же время, чтобы нашим клиентам было проще распознавать продукцию местного производства, мы позаботились не только об особом визуальном оформлении во всех магазинах Maxima Latvija, но и о широкой информационной кампании в нескольких каналах коммуникации, чтобы подчеркнуть значение местных производителей и вдохновить как можно больше покупателей выбирать местную продукцию.

С местными производителями мы тесно сотрудничаем круглый год и этой инициативой хотим способствовать тому, чтобы продукция латвийского производства стала доступным выбором в повседневной жизни каждого латвийца», — говорит директор по управлению категориями и закупкам Maxima Latvija Эдвинс Лакстигала.

Вот что думает представитель хозяйства Ezerkauliņi Отто Маринаки: «Наше SIA Ezerkauliņi — семейное предприятие, в котором акцент делается на качестве продукции, ее полезности, сезонности и максимально коротком пути от поля до стола. Уже более 25 лет мы выращиваем морковь, свеклу, пастернак и картофель, а также занимаемся переработкой овощей, предлагая различные виды салатов и уже приготовленных овощей. Все это доступно в магазинах Maxima Latvija как круглый год, так и в рамках инициативы Latvijas rudens raža!

Основой здорового образа жизни является полноценное питание, поэтому мы очень рады, что люди все охотнее выбирают продукцию местного производства, благодаря чему мы ежегодно увеличиваем объемы выращенных овощей».

Такое сотрудничество торгового предприятия с нашими местными фермерами – это замечательно! Так как один из самых действенных способов увеличить пользу, которую мы получаем от еды, – почаще выбирать продукты, выращенные в родной местности. Идеально, если мы едим сезонные продукты - то есть те, для которых сейчас пришло самое время.

Если говорить о пользе сезонных местных овощей, то нельзя не обратить внимания на следующие преимущества:

  1. В них более высокий уровень полезных веществ. Ведь при хранении быстро теряются витамин С и антиоксиданты. А учитывая, что местные сезонные продукты попадают на стол быстрее, в них больше витаминов и микроэлементов.

  2. Более приятный вкус и насыщенный аромат.

  3. Ученые считают, что организм человека лучше усваивает продукты, которые традиционно выращивались в его районе. Это связано с адаптацией на уровне микробиоты и генов.

Опять же, голосуя в пользу латвийских овощей, плодов, грибов, ягод и зелени, мы, кроме получения экономической выгоды (скидки ощутимые), также поддерживаем отечественных производителей, а значит – самих себя.

Ну и что самое важное сегодня – доступная цена!

Полное предложение можно увидеть в Интернете: www.maxima.lv/rudens-raza

maxim.jpeg

