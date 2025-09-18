Baltijas balss logotype
Кто потерял? На пляже в Вентспилсе обнаружен обломок дрона

Наша Латвия
Дата публикации: 18.09.2025
BB.LV
Фото НВС.

Фото НВС.

ФОТО: Unsplash

В четверг на пляже в Варвской волости Вентспилсского края обнаружен обломок дрона, сообщили в Государственной полиции.

На месте происшествия работает полиция, территория обнаружения обломка ограждена. По первоначальной информации, угрозы находка не представляет. Полиция предполагает, что обломок дрона был вынесен морем.

О происшествии проинформированы ответственные службы, на место обнаружения находки направляется группа по обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов Национальных вооруженных сил (НВС).

В НВС сообщили, что волнами на берег вынесло обломок хвостовой части дрона. Группа по обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов проведет анализ найденного объекта.

На распространенном НВС фото видна часть дрона с двигателем, а на его хвостовой части - две буквы кириллицей и несколько цифр.

#латвия
Оставить комментарий

(5)
  • БТ
    Бесс Толковый
    18-го сентября

    И что, наши НВС знают как дрон выглядит? Молодцы ребята.

    14
    3
  • NB
    Nose Bose
    18-го сентября

    и что, тоже без взрывчатки? Какое удивительное явление :)

    19
    3
  • Мп
    Мимо проходил
    18-го сентября

    Серия ЫЫ? Это же украинцы придумали, чтобы поляков пугать. Плохо работаете, господа! Надо было для Прибалтики новую серию ввести - ЁЁ какое-нибудь, или ЁМОЁ1234...

    18
    3
  • пк
    полосатый конь
    18-го сентября

    ❝ И восстали машины из пепла ядерного огня, и пошла война на уничтожения человечества. И шла она десятилетия, но последнее сражение состоится не в будущем, оно состоится здесь, в наше время, сегодня ночью. ❞ (с) Терминатор.

    7
    3
  • AK
    Aleks Koff
    18-го сентября

    Ага... "ЫЫ". А запускал его Ащьф Лштшфум

    Кто помнит ;)

    22
    3
Читать все комментарии

