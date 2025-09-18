В четверг на пляже в Варвской волости Вентспилсского края обнаружен обломок дрона, сообщили в Государственной полиции.

На месте происшествия работает полиция, территория обнаружения обломка ограждена. По первоначальной информации, угрозы находка не представляет. Полиция предполагает, что обломок дрона был вынесен морем.

О происшествии проинформированы ответственные службы, на место обнаружения находки направляется группа по обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов Национальных вооруженных сил (НВС).

В НВС сообщили, что волнами на берег вынесло обломок хвостовой части дрона. Группа по обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов проведет анализ найденного объекта.

На распространенном НВС фото видна часть дрона с двигателем, а на его хвостовой части - две буквы кириллицей и несколько цифр.