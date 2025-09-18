Baltijas balss logotype
Запрещена эксплуатация части здания средней школы в латвийском городе 0 1060

Наша Латвия
Дата публикации: 18.09.2025
BB.LV
Запрещена эксплуатация части здания средней школы в латвийском городе
ФОТО: Unsplash

Государственное бюро по контролю за строительством (ГБКС) запретило эксплуатацию части здания 2-й Екабпилсской средней школы.

Как сообщили в бюро, в ходе внеочередной проверки здания школы было установлено, что с потолка отделились пенопластовые панели и огнезащитная штукатурка. Эта ситуация представляет реальную угрозу для здоровья и безопасности учеников и работников школы.

В связи с этим ГБКС приняло решение запретить эксплуатацию нескольких помещений здания на первом, втором, третьем и четвертом этажах до устранения опасности.

Бюро напоминает, что за содержание здания в безопасном состоянии отвечает его собственник, и призывает все стороны незамедлительно принять необходимые меры для устранения опасности. Как агентству ЛЕТА сообщил мэр Екабпилсского края Райвис Рагайнис, в настоящее время в соответствующем корпусе школы работают строители, которые устраняют проблемы на третьем и четвертом этажах здания.

В данный момент часть учащихся продолжает обучение в школе, а часть переведена на дистанционное обучение.

В самоуправлении в ближайшее время состоится совещание, на котором планируется принять решение о дальнейших действиях и обеспечении обучения детей. Одним из возможных решений может стать перевод детей в здание филиала школы.

#латвия
Видео