Многоэтажка в Юрмале медленно разваливается, но уже 25 лет служит домом для мужчины, чьи условия жизни назвать тяжёлыми — значит не сказать ничего, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

В понедельник днём спасатели потушили небольшой очаг возгорания в подвале дома на улице Слимниецас. Местные жители утверждают, что там часто вспыхивают пожары, которые устраивают пьяницы и наркоманы.

Достаточно взглянуть на здание, чтобы понять — о нём давно забыли. Деревья проросли как вокруг дома, так и на его крыше, вокруг валяются обломки, установлены предупреждающие знаки об опасности. Подходя ближе, можно услышать неожиданные звуки.

Заброшенное здание покрыто множеством табличек с предупреждением, что оно может обрушиться в любой момент и находиться внутри запрещено. В момент съёмки Degpunktā изнутри доносился звук подметания.

Съёмочная группа решила зайти внутрь и проследовать за звуком метлы – поднявшись на третий этаж, они с удивлением обнаружили мужчину по имени Константин, который подметал лестницу в разваливающемся доме.

На вопрос, живёт ли он здесь, мужчина ответил утвердительно:

"Да. В принципе, меня здесь оставили как охранника, слежу за забором, чтобы его не украли. (DP: Сколько вы здесь находитесь?) 25 лет."

После короткой беседы мужчина провёл журналистов в своё "жилище". Чтобы попасть внутрь, нужно приподнять одеяло, которое служит дверью. Внутри — мебель и разные бытовые вещи: масло, конфеты, кастрюля с едой, банки, одежда.

В комнате две кровати — Константин живёт здесь с сожительницей, которая в тот момент была не дома. Почему из всех комнат в доме выбрана именно эта, мужчина объяснил тем, что в остальных слишком опасно — элементы конструкции регулярно обваливаются, и дело лишь во времени, когда обрушится и его часть здания.

"Ну, конечно, опасно. Но сказали, что там опаснее, чем здесь, потому что две боковые панели уже обвалились. Здесь ждём, когда это упадёт. (DP: А как зимой?) Есть печь, есть дрова", — говорит Константин.

Воду он хранит в пятилитровых бутылках — набирает её из местного колодца. Соседние комнаты используются как кладовки, есть и место, где устроены удобства.

Вопрос заработка для мужчины болезненный — какое-то время назад в другом пожаре сгорел его паспорт, и найти оплачиваемую работу теперь крайне сложно. Предположительно, средствами помогает сожительница.

"У моей подруги пенсия по инвалидности, один глаз у неё ничего не видит", — рассказывает Константин.

Видя невыносимые условия, в которых он живёт, возникает вопрос — что об этом думают окружающие.

Местный житель Вольдемар уже воспринимает это как часть реальности, но больше его беспокоит состояние здания. Он считает, что дом давно пора снести, и опасается, что в любой момент обрушившиеся элементы могут упасть на него самого.

Передача Degpunktā связалась с Юрмальской думой, чтобы узнать, что городским властям известно о состоянии здания и проживающем там Константине. Сейчас ожидается ответ от города, и журналисты продолжат следить за развитием событий.

