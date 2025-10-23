Baltijas balss logotype
Чтобы продолжать лечить больницам Страдиня и Гайльэзерс требуется 8,4 миллиона

Наша Латвия
Дата публикации: 23.10.2025
LETA
Изображение к статье: Чтобы продолжать лечить больницам Страдиня и Гайльэзерс требуется 8,4 миллиона

Министерство здравоохранения запросит из средств на непредвиденные обстоятельства 8,428 млн евро для Клинической университетской больницы имени Страдиня и Рижской Восточной клинической университетской больницы, чтобы обеспечить непрерывность медицинских услуг и оплатить растущие расходы.

Минздрав поясняет, что 4,136 млн евро из этой суммы предназначены для частичного доведения базового тарифа двух больниц по группам диагнозов до уровня 2024 года, а 1,107 млн евро необходимы для обеспечения непрерывности плановых больничных услуг. 3,185 млн евро надо для оказания неотложной помощи.

Для больниц государственное финансирование рассчитывается в соответствии с так называемой системой по группам диагнозов. Она используется для учета, анализа и оплаты финансируемых государством медицинских услуг, предоставляемых пациентам в больницах. Система основана на индивидуальном учете диагнозов, проведенных манипуляций и данных о пациентах, таких как возраст, пол и продолжительность лечения. Эта информация обобщается и анализируется с применением определенных коэффициентов, которые определяют, сколько государство заплатит больнице за то или иное лечение.

Минздрав отмечает, что старение населения и распространение хронических заболеваний оказывают все большее давление на больничную систему, а существующие тарифы не покрывают реальных расходов на лечение.

Министерство отмечает, что в начале этого года для обеих больниц был установлен пониженный базовый коэффициент по группам диагнозов в размере 91,5% по сравнению с 94% в 2024 году.

Однократное выделение средств позволит частично компенсировать эту разниц до уровня 92,7%, и обеспечить непрерывность лечения около 90 000 пациентов, пояснили в министерстве.

Без дополнительного финансирования к концу года время ожидания услуг может увеличиться, а медицинские услуги могут быть сильно ограничены.

#больницы #финансы
  • П
    Процион
    23-го октября

    А сколько миллионов нужно шизофренику Пабриксу, чтобы обезопасить его лично от российской потенциальной угрохы?

