Старшая дочь Николь Кидман и Кита Урбана — Сандэй Роуз — оказалась в центре внимания после своего недавнего интервью. Пользователи обратили внимание на то, что девушка, говоря о семье, ни разу не упомянула отца.

Напомним, осенью прошлого года стало известно о расставании одной из самых известных пар шоу-бизнеса. После 19 лет брака Николь Кидман и кантри-музыкант Кит Урбан официально объявили о разводе. У бывших супругов двое детей — 17-летняя Сандэй Роуз и 15-летняя Фэйт Маргарет.

Сандэй Роуз, которая сейчас делает первые шаги в модельной индустрии, в беседе с журналистами подробно рассказала о влиянии матери на ее жизнь. По словам девушки, именно Николь Кидман с детства брала ее на съемки и помогла сформировать интерес к моде.

При этом упоминаний об отце в интервью не прозвучало, что вызвало обсуждение в СМИ и среди поклонников семьи.

Как сообщают западные издания со ссылкой на источники, близкие к ситуации, Кит Урбан тяжело воспринял такую реакцию дочери. По информации инсайдеров, музыкант был удивлен и расстроен, однако старается не выносить личные переживания на публику.

«Он не знает, как правильно отреагировать, но старается держаться. Кит понимает, что нужно время и терпение, однако для него это было болезненно, особенно с учетом публичности ситуации», — приводит слова источника издание Daily Mail.