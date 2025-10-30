Он думет, что помочь в этом сможет трансляция гимна Латвии на всех радиостанциях и телеканалах страны в строго отведенное для этого время. Например, в полдень. И поясняет:

"По-моему, у многих в Латвии атрофирована способность чувствовать патриотизм к стране, в которой они живут. В голову пришла идея... По всей территории Латвии, каждый день в 12:00, на всех радиостанциях и всех телеканалах транслировать гимн Латвии, чтобы все понимали, что есть и будет ЛАТВИЯ!!!", - предложил Кнаусс.

А если не подействует, добавим мы от себя, то можно добавлять по минутке трансляции.