Крутить, пока не полюбят? Патриот предложил способ заставить латвийцев родину любить 8 5303

Наша Латвия
Дата публикации: 30.10.2025
LETA
Изображение к статье: Крутить, пока не полюбят? Патриот предложил способ заставить латвийцев родину любить

Некто Карлис Кнаусс в сети X предложил недорогой способ, как повысить патриотизм в стране.

Он думет, что помочь в этом сможет трансляция гимна Латвии на всех радиостанциях и телеканалах страны в строго отведенное для этого время. Например, в полдень. И поясняет:

"По-моему, у многих в Латвии атрофирована способность чувствовать патриотизм к стране, в которой они живут. В голову пришла идея... По всей территории Латвии, каждый день в 12:00, на всех радиостанциях и всех телеканалах транслировать гимн Латвии, чтобы все понимали, что есть и будет ЛАТВИЯ!!!", - предложил Кнаусс.

А если не подействует, добавим мы от себя, то можно добавлять по минутке трансляции.

Оставить комментарий

(8)
  • VA
    Vairis Arlauskas
    30-го октября

    В этот мамент можнаа и петь,будет языковая практика,так сказат.

    5
    6
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    30-го октября

    Мне хватило 2 месяца в армейской учебке в 6 часов просыпатся (урвав еле поспать в ночи часа 4-5 дёрганым сном из за бесконечных рандомных подъёмов за 45 секунд) под звуки этого мышиного стенания и плача (песней эти тональности назвать нельзя), чтоб его (гимн латвии) начать ненавидеть холодной яростью. Условный рефлекс. Долбодятлы-агитаторы-капеланы (фуйня заместо политруков, только под церковной мишурой) этого не понимали.

    25
    2
  • A
    Aleks
    30-го октября

    Идиотов становится все больше и больше,а идиот очень нужен власти,потому что думать он не может,да видимо уже и не может... Чтобы был патриотизм надо не гимн крутить,а повышать уровень жизни и не бороться с ветряными мельницами,т е с русским языком,но это до этого дебила не дойдет...

    138
    3
  • A
    Aleks
    Aleks
    30-го октября

    Идиотов становится все больше и больше,а идиот очень нужен власти,потому что думать он не хочет,да видимо уже и не может... Чтобы был патриотизм надо не гимн крутить,а повышать уровень жизни и не бороться с ветряными мельницами,т е с русским языком,но это до этого дебила не дойдет...

    41
    3
  • Мп
    Мимо проходил
    30-го октября

    Еще лет пять назад попытался записать композицию из смеси "Dievs, sveti Latviju" и "Боже, царя храни". Отлично сочетается! Первая строчка из латвийского гимна, далее по тексту - "светлый, державный, царствуй во славу, во славу нам!". Вот и всё, чего добьётся этот недозрелый нациоАналист.

    49
    1
  • SK
    Soglasen Klassnij
    30-го октября

    Можно каждому жителю Латвии раздать значки и сабли. И не дай боже он выйдет на улицу без них, штрафовать по полной.

    59
    1
  • Е
    Ехидный
    30-го октября

    если сто раз сказать "мед" , то во рту слаще не станет !!!!!!

    90
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Ехидный
    30-го октября

    Вчера интересные надписи читал: «Здесь был Вася», «Здесь был Коля». – Обычные надписи и что в них интересного? Так я их внутри собственного шкафа читал…

    26
    3
Читать все комментарии

