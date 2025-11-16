В воскресенье в Латвии ожидается пасмурная и сырая погода, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Днем небо над Латвией будет преимущественно затянуто облаками, однако местами сквозь них время от времени будут пробиваться солнечные лучи. В отдельных районах, главным образом на северо-западе страны, ожидаются кратковременные осадки - дождь или мокрый снег. На некоторых участках дорог возможен гололед.

Максимальная температура воздуха составит +2...+7 градусов, в восточных районах воздух прогреется только до 0...+2 градусов. Будет дуть юго-западный, южный ветер от слабого до умеренного, который в утренние часы на побережье еще будет порывистым.

В Риге днем ожидается преимущественно пасмурная погода, однако без значительных осадков. Будет дуть юго-западный, южный ветер от слабого до умеренного. Температура воздуха не превысит +2...+3 градусов.