Гости уже в пути, а сил готовить нет: спасет помидорная закуска за 5 минут

Люблю!
Дата публикации: 19.03.2026
BB.LV
Если вы ожидаете гостей, а готовить сложные блюда неохота, попробуйте сделать помидорную закуску.

Список ингредиентов:

  • два помидора;

  • одно яйцо;

  • один плавленый сырок;

  • два зубчика чеснока;

  • щепотка соли;

  • специи по вкусу;

  • три столовые ложки майонеза;

  • зелень.

Приготовление:

  • Сначала поставьте вариться яйца. Через четыре минуты после закипания воды они будут готовы. Пока яйца варятся, нарежьте помидоры средними кусочками и разложите их на широкой плоской тарелке.

  • После того как яйца остыну, почистите их и измельчите в блендере вместе с плавленым сырком, чесноком, майонезом, специями и солью. Полученная масса должна получиться однородной.

  • Затем переложите яичную смесь в кондитерский мешок и украсьте ею ломтики помидоров. Завершающим штрихом станет украшение блюда зеленью.

#кулинария #чеснок #яйца #помидоры #зелень #еда
