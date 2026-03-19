Если вы ожидаете гостей, а готовить сложные блюда неохота, попробуйте сделать помидорную закуску.
Список ингредиентов:
два помидора;
одно яйцо;
один плавленый сырок;
два зубчика чеснока;
щепотка соли;
специи по вкусу;
три столовые ложки майонеза;
зелень.
Приготовление:
Сначала поставьте вариться яйца. Через четыре минуты после закипания воды они будут готовы. Пока яйца варятся, нарежьте помидоры средними кусочками и разложите их на широкой плоской тарелке.
После того как яйца остыну, почистите их и измельчите в блендере вместе с плавленым сырком, чесноком, майонезом, специями и солью. Полученная масса должна получиться однородной.
Затем переложите яичную смесь в кондитерский мешок и украсьте ею ломтики помидоров. Завершающим штрихом станет украшение блюда зеленью.
