Столица Дании Копенгаген заняла первое место в новом рейтинге городов для семейного отдыха; в первую пятёрку также вошли Берлин, Барселона, Флоренция и Амстердам.

Путешествия с маленькими детьми далеко не всегда создают у родителей ощущение по‑настоящему расслабленного отдыха. Очереди в аэропорту, гора необходимых вещей и периодические истерики — даже короткая поездка на один‑два дня способна заметно повысить уровень стресса.

С приближением праздника Пасхи и летних каникул многие родители будут искать идеальное место для семейной поездки с детьми.

Индекс учитывает факторы, которые важнее всего для семейных путешествий: среднее время перелёта из британских аэропортов, время в пути из аэропорта в город, удобство пеших прогулок и доступность, количество развлечений для детей и наличие семейного жилья.

Согласно индексу LateRooms, столица Дании Копенгаген признана в целом «самым простым и приятным» вариантом семейной поездки в город благодаря коротким перелётам из Великобритании, удобству передвижения, широкому выбору жилья и множеству впечатлений, которыми могут наслаждаться семьи.

Перелёт из Великобритании занимает в среднем менее двух часов, а поездка на метро от аэропорта до центра города — около 15 минут, поэтому дорога в Копенгаген «быстрая и вполне посильная даже с уставшими малышами».

По прибытии в город его легко осматривать: по показателю удобства пеших прогулок Копенгаген набрал 99 баллов из 100. Это означает, что многие достопримечательности «можно легко обойти пешком, не тратя время на долгие поездки или сложные пересадки».

По данным индекса, многочисленные детские площадки и набережные Копенгагена делают его «одним из самых гостеприимных для семей направлений в Европе», а сам город «полон семейных развлечений».

Среди главных достопримечательностей — парк Тиволи, «который вдохновил создателей Диснейленда», и разноцветная гавань Нюхавн, которая «напоминает иллюстрацию из книги и идеальна для спокойной дневной прогулки».

Берлин, занявший второе место, выделяется семейными развлечениями и считается «одним из лучших направлений в Европе, где детям не будет скучно». В немецкой столице более 200 вариантов досуга, подходящих для семей, так что на выходные здесь точно будет чем заняться.

Семьи могут отправиться в Берлинский зоопарк, посетить интерактивные музеи, такие как Немецкий музей техники (Deutsches Technikmuseum), или отдохнуть в «просторном» парке Тиргартен.

На третьей строчке индекса — Барселона, которую признали лучшим направлением для сочетания пляжного и городского отдыха, предлагающим «одно из лучших сочетаний экскурсий и открытых пространств для семей».

В этом испанском городе более 400 развлечений, подходящих для семей, что делает его одним из самых насыщенных по активности направлений рейтинга.