«Мы просто хотим полноценно жить!» - возле Сейма собрались больные жители Латвии

Наша Латвия
Дата публикации: 19.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Мы просто хотим полноценно жить!» - возле Сейма собрались больные жители Латвии
ФОТО: bb.lv

Сегодня, 19 марта, у здания Сейма Латвии собрались люди, страдающие диабетом 1-го типа, и их близкие. Их цель — добиться расширения государственной поддержки жизненно важных технологий.

При этом заболевании организм не вырабатывает инсулин, а его точная дозировка зависит от постоянно меняющегося уровня глюкозы. Ошибки могут привести к тяжёлым последствиям — от комы до инвалидности.

Сейчас пациенты вынуждены по несколько раз в день прокалывать палец, чтобы контролировать сахар. Однако современные решения — датчики глюкозы и инсулиновые помпы — позволяют практически полностью автоматизировать процесс и жить полноценной жизнью.

Главная проблема — цена: около 200–300 евро в месяц. Государство оплачивает устройства лишь ограниченным группам — детям, молодым людям, беременным и пациентам после трансплантации. Остальные остаются без поддержки.

По данным участников акции, без финансирования остаются почти 6000 человек, более половины из них — трудоспособные. Протестующие настаивают: инвестиции в технологии снизят осложнения и в итоге сократят расходы системы здравоохранения.

Но услышат ли их власти?

