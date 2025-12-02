Латвийское ТВ решило выяснить, как быстро можно получить за госсчет ту или иную медуслугу. Результаты шокировали.

"В Латвии есть услуги здравоохранения, на которые в отдельных медучреждениях приходится ждать не дни и месяцы, а годы, причем таких медучреждений с рекордно долгим ожиданием - 12", - сообщила сегодня вечером служба новостей Латвийского ТВ.

Данные Национальной службы здоровья показывают, что самые длинные очереди - на протезирование коленных и тазобедренных суставов.

Так, чтобы попасть в Мадонскую больницу на динамическое наблюдение после эндопротезирования коленного сустава в очереди, нужно ждать 396 недель, или более 7 лет и 7 месяцев. В среднем по стране эту услугу приходится ждать 4 года.

На эндопротезирование самого коленного сустава сейчас в очереди ждут 5346 пациентов, это наибольшее количество ожидающих. В среднем, чтобы получить эту операцию в одной из девяти больниц, которые ее проводят, нужно ждать два года и месяц.

Латвицское ТВ обобщило и учреждения, где нужно дольше всего ждать оплаченного государством обследования, но это не означает, что в других местах его нельзя было бы получить и раньше.

В лидерах – электромиография, которой оценивают здоровье мышц и нервов. Если необходимо получить такую услугу в Центре здоровья «Aura-R» в Риге, то следует считаться — если в среднем по стране это обследование приходится ждать полтора года, то в этом центре более 12 лет. Но, например, в Даугавпилсе это обследование приходится ждать меньше года.

Аналогично нескольким обследованиям УЗИ и доплерографии сосудов головы и шеи в Рижской 1-й больнице. В среднем по стране на эти оплачиваемые государством обследования приходится ждать около полугода, а в Рижской 1-й больнице — 3 года и 8 месяцев.

А как долго приходится ждать, чтобы попасть по квоте к врачу-специалисту?

Дольше всего приходится ждать в очереди к ревматологу и гастроэнтерологу — в среднем на оплаченный государством визит 8-9 месяцев, а, например, в Рижской 1-й больнице и центре здоровья «Aura-R» в Риге — более 4 лет.

Достаточно долго в отдельных местах приходится ждать и в очереди к кардиологу, аллергологу и эндокринологу.

Да и с доступом к специалистам как с лотереей — если к кардиологу, например, в Руйене, Даугавпилсе или Алуксне на оплаченный государством визит можно попасть в течение двух недель, то к гастроэнтерологу нигде очередь не меньше двух месяцев.