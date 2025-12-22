Латвия является лидером в ЕС по доле жителей, вынужденных жить в переполненных жилищах, опережая не только средний показатель ЕС (17%), но и Литву и Эстонию.

В Латвии за девять месяцев текущего года количество сделок с жильём увеличилось примерно на 20%, сообщили в компании по недвижимости Latio. В компании отмечают, что в этом году рынок жилья стал более активным, а покупатели принимают решения быстрее.

В Latio поясняют, что часть статистики формируют сделки, отложенные в предыдущие периоды и завершённые только в этом году. После очередного снижения ставки EURIBOR весной, что стало для общества сигналом о прохождении пика инфляции, постепенно сокращается и время, необходимое для продажи жилья.

Анализируя тенденции рынка жилья за год, эксперты Latio зафиксировали, что, хотя в стране существенно растёт число домохозяйств из одного человека, одновременно Латвия является лидером Европейского союза (ЕС) по доле жителей, вынужденных жить в переполненных жилищах.

Данные Индекса уверенности покупателей жилья Latio показывают, что в декабре для продажи жилья по рыночной цене в среднем требовалось 47 дней. С апреля этого года, когда этот показатель составлял 58 дней, он снижался каждый месяц.

Среди покупателей всё более востребованы одно- и двухкомнатные квартиры, что объясняется не только финансовыми соображениями, но и структурой домохозяйств. По оценкам ОЭСР, всё больше жителей Латвии выбирают или вынуждены жить в одиночку. За последнее десятилетие количество таких домохозяйств из одного человека увеличилось в среднем на пять процентных пунктов во всех возрастных группах.

В то же время Латвия является лидером в ЕС по доле жителей, вынужденных жить в переполненных жилищах, опережая не только средний показатель ЕС (17%), но и Литву и Эстонию. Под переполненным жильём понимаются условия, при которых жилая площадь на одного человека является недостаточной, что негативно сказывается на общем качестве жизни. Особенно остро эту проблему ощущают многодетные семьи и жители регионов, где предложение нового жилья ограничено.

В Латвии в таких условиях проживает почти 41% населения. Хотя с 2010 года этот показатель снизился, он по-прежнему остаётся самым высоким среди стран Балтии.