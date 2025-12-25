Baltijas balss logotype
Итоги-2025: Сколько детей нужно матери-Латвии, или Почему латышские женщины не берут пример с Эвики Силини

Наша Латвия
Дата публикации: 25.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Итоги-2025: Сколько детей нужно матери-Латвии, или Почему латышские женщины не берут пример с Эвики Силини
ФОТО: LETA

Ну как в одной строке сказать, каким был этот год? В общем, как и любой другой – для кого как. Некоторые только появились на свет, а некоторые – наоборот.

Несмотря на то, что весь год Латвией руководила премьерка, которую с ее тремя чадами в наших условиях вполне можно квалифицировать как многодетную мать, молодежь примеру Эвики Силини следовала как-то слабо.

Так, в 1-й класс в 2025/26 учебном году ВПЕРВЫЕ за время восстановленной независимости пошло менее 20 тысяч детей – а именно 19 956. В 2024-м было 20 657, в 2023-м года – 21 584.

Демограф Зане Варпиня оценивает влияние этих тенденций на латвийскую систему образования как драматическое. Прогнозы совсем грустные: к 2030 году в школу пойдут всего около 13 000 детей. В ближайшие 25 лет по оценкам исследователей, число детей младшего школьного возраста может сократиться примерно на 40%, а детей среднего школьного возраста – на 48%.

Число молодых людей в возрасте 16-18 лет сократится примерно на 3000 человек, что означает уменьшение школьников.

Но есть и хороший прогноз: число студентов в вузах может увеличиться на 12 000 человек: молодые люди, родившиеся до экономического кризиса 2008 года, когда рождаемость была выше, подрастут и начнут (может быть?) обучение в местных вузах.

Рижская Дума пытается в связи с этим "что-то делать": от щедрот мэра Виестурса Клейнбергса с 1 января 2026 года повышает пособие на новорожденного втрое – со 150 до 450 евро. Экономист Банка Латвии Байба Брусбарде полагает, что рождаемость можно стимулировать за счет социальных льгот, медицинского обслуживания, доступа к услугам по уходу за детьми, доступа к жилью для молодых семей и социальных факторов.

Пока же средний уровень рождаемости в Латвии с момента вступления в Евросоюз составляет около 1,6 ребенка для семейной (партнерской) пары. Что не обеспечивает даже простого воспроизводства населения – оно начинается с показателя 2. Увы, страна вымирает...

По мнению экспертов на количество новорожденных в Латвии напрямую влияет сокращение числа… женщин: "Количество новорожденных, скорее всего, продолжит сокращаться в ближайшем будущем, но вопрос в том, насколько сильно".

Что касается денежных дотаций, то, например, увеличение пособия на 25% повышает рождаемость примерно на 4%. И если верить такой математике, то столичная Дума подняла планку сразу на 300%, и ждать ли Риге подъема рождаемости на 64%? Увы, единовременные выплаты проблемы не решают, да и больше всего затрагивают семьи с низкими доходами. По мнению госпожи Брусбарде, пособия, разумеется, способствуют, но сами по себе не меняют ситуацию кардинально.

#рождаемость #образование #медицина #Латвия #молодежь #демография #итоги года #семья #экономика #политика #итоги года
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
Все статьи
Оставить комментарий

(11)
  • М
    Максим
    26-го декабря

    Все очень просто. Спросите любую современную девушку: почему она не заводит детей? Скорее всего вам ответят, что ещё не готовы, что это большая ответственность, что нужно встать на ноги, получить образование, обеспечить себе достойную жизнь итд итп. Проблема в том, что достойную жизнь в современном обществе обеспечивать становится все сложнее с каждым годом, и детей приходится откладывать на потом, а когда наступает это "потом", то от прежней фертильности уже не остаётся и следа. А жить сложнее из-за своеобразной "инфляции": современная экономика работает "в долг", который держатели облигаций (в основном пенсионные фонды, а через них - плательщики социальных взносов) выдают их эмитентам (государства и банки). Государствам и банкам приходится "зарабатывать" больше, но они этого, иначе как напечатать еще или забрать у людей, по-другому не умеют, что только усугубляет положение. И эта петля раскручивается десятилетиями...

    1
    0
  • ES
    Ella Stroika
    26-го декабря

    Если у женщин будут такие возможности как у Силини, с дотациями и компенсациями, нянями и т.д.чего не рожать то? А пока флаг в руки пьянчужкам, кто рожает по 4 подряд, чтобы пить на пособия, а потом их сдать в дет дом. Первое место в ЕС по алкоголизму.

    4
    1
  • A
    Aleks
    25-го декабря

    Почему латышские женщины не берут пример с Силини,которая на Хануку минору зажигала? Наверное,у многих латышских женщин нет таких возможностей как у Силини,отсасывающей у Бюджета Латвии и получающей неимоверный оргазм... Вот и вся причина .👽😈

    29
    7
  • БТ
    Бесс Толковый
    25-го декабря

    А тот пёс, видать никак не отойдёт от праздника, который по всем комментариям, на красный палец жмёт, от похмельный злобы, даже не читая его.

    21
    15
  • БТ
    Бесс Толковый
    Бесс Толковый
    25-го декабря

    Ага, проснулся наконец-то, синдром похмельный! Давай скорее минуса лепить.

    15
    6
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    25-го декабря

    А шантаж собственными детьми в политике всегда был на первом месте

    47
    3
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    25-го декабря

    ".. премьерКа..."

    45
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    25-го декабря

    "...премьера..." Это СУПЕР! Респект автору.

    25
    3
  • JB
    Janis Berzin
    25-го декабря

    "от щедрот мэра Виестурса Клейнбергса с 1 января 2026 года повышает пособие" - из своего кармана заплатит скунгс или из общака рижан? "Щедрость" его видна на перекопанных, изуродованных велодорожками улицах Риги. Сколько там пособий для детей, бесплатного питания для школьников и пр. закопано? Планы по сокращению/закрытию школ были опубликованы давно. Сколько школ закрыто и средних осталось? Уже половина от советских времен. Это давно спланированный, и необратимый при данной общественнно-экономической системе процесс.

    96
    3
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Janis Berzin
    25-го декабря

    Ну да, раньше школы и больницы, детские садики и стадионы при школах для детей строили, - а теперь велодорожки? Видимо на большее ни ума, ни строителей не хватает!

    65
    4
  • БТ
    Бесс Толковый
    25-го декабря

    Почему брать пример с Силини, должны именно латышские женщины? А что, дети от других женщин в счёт не входят как родившиеся в Латвии? Выходит половина родившихся детей, вообще не регистрируются, как дети?

    115
    4
Читать все комментарии

