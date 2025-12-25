Ну как в одной строке сказать, каким был этот год? В общем, как и любой другой – для кого как. Некоторые только появились на свет, а некоторые – наоборот.

Несмотря на то, что весь год Латвией руководила премьерка, которую с ее тремя чадами в наших условиях вполне можно квалифицировать как многодетную мать, молодежь примеру Эвики Силини следовала как-то слабо.

Так, в 1-й класс в 2025/26 учебном году ВПЕРВЫЕ за время восстановленной независимости пошло менее 20 тысяч детей – а именно 19 956. В 2024-м было 20 657, в 2023-м года – 21 584.

Демограф Зане Варпиня оценивает влияние этих тенденций на латвийскую систему образования как драматическое. Прогнозы совсем грустные: к 2030 году в школу пойдут всего около 13 000 детей. В ближайшие 25 лет по оценкам исследователей, число детей младшего школьного возраста может сократиться примерно на 40%, а детей среднего школьного возраста – на 48%.

Число молодых людей в возрасте 16-18 лет сократится примерно на 3000 человек, что означает уменьшение школьников.

Но есть и хороший прогноз: число студентов в вузах может увеличиться на 12 000 человек: молодые люди, родившиеся до экономического кризиса 2008 года, когда рождаемость была выше, подрастут и начнут (может быть?) обучение в местных вузах.

Рижская Дума пытается в связи с этим "что-то делать": от щедрот мэра Виестурса Клейнбергса с 1 января 2026 года повышает пособие на новорожденного втрое – со 150 до 450 евро. Экономист Банка Латвии Байба Брусбарде полагает, что рождаемость можно стимулировать за счет социальных льгот, медицинского обслуживания, доступа к услугам по уходу за детьми, доступа к жилью для молодых семей и социальных факторов.

Пока же средний уровень рождаемости в Латвии с момента вступления в Евросоюз составляет около 1,6 ребенка для семейной (партнерской) пары. Что не обеспечивает даже простого воспроизводства населения – оно начинается с показателя 2. Увы, страна вымирает...

По мнению экспертов на количество новорожденных в Латвии напрямую влияет сокращение числа… женщин: "Количество новорожденных, скорее всего, продолжит сокращаться в ближайшем будущем, но вопрос в том, насколько сильно".

Что касается денежных дотаций, то, например, увеличение пособия на 25% повышает рождаемость примерно на 4%. И если верить такой математике, то столичная Дума подняла планку сразу на 300%, и ждать ли Риге подъема рождаемости на 64%? Увы, единовременные выплаты проблемы не решают, да и больше всего затрагивают семьи с низкими доходами. По мнению госпожи Брусбарде, пособия, разумеется, способствуют, но сами по себе не меняют ситуацию кардинально.