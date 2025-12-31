Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Когда мы ищем общее, мы его находим»: новогоднее обращение президента Латвии 6 2357

Наша Латвия
Дата публикации: 31.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: фото president.lv

фото president.lv

За несколько минут до наступления 2026-го года к бодрствующему народу обратился президент Латвийской Республики Эдгар Ринкевич. Приводим его новогоднюю речь полностью.

Добрый вечер, дамы и господа! Добрый вечер, девочки и мальчики! Добрый вечер, бабушки и дедушки!

Уходящий 2025 год мы встречали с надеждами, с радостью, а также с тревогой и опасениями. С сомнениями — получится ли? Получилось! У тех, кто верил и пробовал, получилось. А если не получилось — в следующем году обязательно получится!

В этом году у нас было много поводов для радости и гордости. За течение, которое унесло нас дальше, чем мы ожидали. За замечательных детей и молодежь на Празднике песни и танца. За успехи наших спортсменов.

У нас получается, когда мы работаем вместе. Когда мы ищем общее, мы его находим. И остаёмся с пустыми руками, если ищем друг в друге врага.

Этот год научил нас, что прежде всего нужно доверять самим себе. Что не кто-то другой, а мы сами определяем свою жизнь и жизнь нашего государства. Что основа нашей безопасности — это мы сами.

Безопасность начинается с отношения к себе, своим близким и окружающим. Наш выбор в повседневной жизни и в эти праздники имеет значение.

Мы можем выбрать — не садиться за руль в нетрезвом состоянии. В наших силах — не быть равнодушными. Если на улице мы видим растерянного ребёнка, мы поможем ему, а не поспешим пройти мимо. Нашу безопасность и безопасность окружающих может улучшить такая мелочь, как светоотражатель на одежде. И только от нас зависит — поддерживать или, наоборот, нападать на своих ближних. Идти вместе или уйти. Это наш выбор.

Маленькими шагами навстречу друг другу мы начинаем общий путь. Вместе — к достижениям. Эти шаги дают уверенность там, где её не хватало. Делая их, больше не нужно тревожно проверять, правильно ли мы идём. Потому что идём правильно. Мы все на это способны. И в Латгалии, и в Курземе. Мы сильны в Видземе, Земгале и Селии. Наша сила — и в Риге, и во всём мире, где любят Латвию.

Дорогие друзья!

Приближение Нового года всегда — время надежд и волнения. Мы хотим заглянуть в будущее — будет ли хорошо. Будет! Если мы будем честными, ответственными и готовыми помочь. Если будем друг для друга. Тогда мы — большая сила. Каждый из нас.

Поэтому начнём и будем делать своё дело уже сейчас. Чтобы попасть в такое течение, которое само подтвердит нам, что мы способны на большее, чем нам казалось. И пригласим с собой друзей, коллег и одноклассников. И тех, кто меньше всего этого ждёт. Тех, кому сегодня вечером и в повседневной жизни одиноко. Потому что друг для друга мы — самые лучшие.

Пусть у всех нас будет Новый год, полный взаимного доверия и любви! Счастливого 2026 года!

Читайте нас также:
#президент #новый год #Латвия #безопасность #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
5
1
4
0
0
6

Оставить комментарий

(6)
  • АС
    Андрей Сергеевич
    1-го января

    Речь он сказал обычную, лапшу на уши навешал. Восхваляться тут нечем! Пока не будет в стране равноправия, ни а какой сплочённости говорить нечего!

    27
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Андрей Сергеевич
    1-го января

    Тщеславные люди вызывают презрение у мудрых, восторг у глупцов, являются идолами у паразитов и рабами собственных страстей.

    12
    3
  • АП
    Алексей Попович
    1-го января

    Молодец Эдгар, хорошую речь сказал.

    5
    39
  • СИ
    Семён Иванов
    1-го января

    «Когда мы ищем общее, мы его находим» Ненависть?

    54
    2
  • Д
    Добрый
    Семён Иванов
    1-го января

    Если у тебя в голове ненависть ,ты её найдёшь вместе с теми,кто тебе поставил лайки

    2
    30
  • JB
    Janis Berzin
    1-го января

    "У нас получается, когда мы работаем вместе" - работаем вместе, а результаты труда получается присваивать у правящего меньшинства?

    69
    2
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В Рижском родильном доме первой в новом году родилась девочка
Изображение к статье: Без машин: какие улицы Риги могут стать пешеходными совсем скоро?
Изображение к статье: Оборудование для косметологических процедур смогут использовать только медики
Изображение к статье: В Рижском роддоме первой в этом году родилась девочка

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Трамп рассказал о своем здоровье и образе жизни
Lifenews
Изображение к статье: Denza - это стильный китайский бренд. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: В новогоднюю ночь Таллин остался без воды: виновато редкое явление
ЧП и криминал
Изображение к статье: Остающиеся в РФ немецкие фирмы не намерены уходить - опрос
В мире
Изображение к статье: Умер муж экс-президента Вайры Вике-Фрейберги
Политика
2
Изображение к статье: Было ваше, станет наше: с 1 января в Латвии по новому конфискуют имущество
ЧП и криминал
Изображение к статье: Трамп рассказал о своем здоровье и образе жизни
Lifenews
Изображение к статье: Denza - это стильный китайский бренд. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: В новогоднюю ночь Таллин остался без воды: виновато редкое явление
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео