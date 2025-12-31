За несколько минут до наступления 2026-го года к бодрствующему народу обратился президент Латвийской Республики Эдгар Ринкевич. Приводим его новогоднюю речь полностью.

Добрый вечер, дамы и господа! Добрый вечер, девочки и мальчики! Добрый вечер, бабушки и дедушки!

Уходящий 2025 год мы встречали с надеждами, с радостью, а также с тревогой и опасениями. С сомнениями — получится ли? Получилось! У тех, кто верил и пробовал, получилось. А если не получилось — в следующем году обязательно получится!

В этом году у нас было много поводов для радости и гордости. За течение, которое унесло нас дальше, чем мы ожидали. За замечательных детей и молодежь на Празднике песни и танца. За успехи наших спортсменов.

У нас получается, когда мы работаем вместе. Когда мы ищем общее, мы его находим. И остаёмся с пустыми руками, если ищем друг в друге врага.

Этот год научил нас, что прежде всего нужно доверять самим себе. Что не кто-то другой, а мы сами определяем свою жизнь и жизнь нашего государства. Что основа нашей безопасности — это мы сами.

Безопасность начинается с отношения к себе, своим близким и окружающим. Наш выбор в повседневной жизни и в эти праздники имеет значение.

Мы можем выбрать — не садиться за руль в нетрезвом состоянии. В наших силах — не быть равнодушными. Если на улице мы видим растерянного ребёнка, мы поможем ему, а не поспешим пройти мимо. Нашу безопасность и безопасность окружающих может улучшить такая мелочь, как светоотражатель на одежде. И только от нас зависит — поддерживать или, наоборот, нападать на своих ближних. Идти вместе или уйти. Это наш выбор.

Маленькими шагами навстречу друг другу мы начинаем общий путь. Вместе — к достижениям. Эти шаги дают уверенность там, где её не хватало. Делая их, больше не нужно тревожно проверять, правильно ли мы идём. Потому что идём правильно. Мы все на это способны. И в Латгалии, и в Курземе. Мы сильны в Видземе, Земгале и Селии. Наша сила — и в Риге, и во всём мире, где любят Латвию.

Дорогие друзья!

Приближение Нового года всегда — время надежд и волнения. Мы хотим заглянуть в будущее — будет ли хорошо. Будет! Если мы будем честными, ответственными и готовыми помочь. Если будем друг для друга. Тогда мы — большая сила. Каждый из нас.

Поэтому начнём и будем делать своё дело уже сейчас. Чтобы попасть в такое течение, которое само подтвердит нам, что мы способны на большее, чем нам казалось. И пригласим с собой друзей, коллег и одноклассников. И тех, кто меньше всего этого ждёт. Тех, кому сегодня вечером и в повседневной жизни одиноко. Потому что друг для друга мы — самые лучшие.

Пусть у всех нас будет Новый год, полный взаимного доверия и любви! Счастливого 2026 года!