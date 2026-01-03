Baltijas balss logotype
Этой ночью в Латвию вернутся морозы 0 3210

Наша Латвия
Дата публикации: 03.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Этой ночью в Латвию вернутся морозы

Этой ночью в Латвию вернутся морозы, свидетельствуют прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ), пишет ЛЕТА.

Ночью будет преимущественно облачно, в большинстве районов ожидается небольшой снег, а местами на юго-западе временами возможен сильный снегопад, в результате чего высота снежного покрова увеличится на 2–4 сантиметра.

Будет дуть слабый ветер южного направления, на побережье порывами до 15 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит от -3 до -7 градусов, на побережье будет немного теплее — от 0 до -3 градусов.

В Риге также будет облачно, временами будет идти снег. Ожидается слабый ветер южного направления, температура воздуха опустится до минус 2 – минус 3 градусов.

В воскресенье днём ожидается облачная погода, местами между облаками будет проглядывать солнце, но во многих районах Латвии временами будет идти снег.

Будет дуть слабый ветер южного направления. Максимальная температура воздуха составит от -1 до -5 градусов, на побережье около 0.

В Риге сохранится преимущественно облачная погода, временами ожидается снег. Будет дуть слабый южный ветер, а максимальная температура воздуха составит от -1 до -2 градусов.

#Рига #климат #погода #ветер #Латвия #прогноз #температура
Оставить комментарий

Видео