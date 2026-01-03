Baltijas balss logotype
Расходы Музея Ротко в этом году составят 1,5 миллиона евро 0 337

Наша Латвия
Дата публикации: 03.01.2026
ФОТО: LETA

Расходы Музея Ротко в 2026 году составят 1 527 827 евро, согласно утверждённому бюджету Даугавпилсской думы на 2026 год, пишет ЛЕТА.

С января 2026 года Музей Ротко и Даугавпилсский краеведческий и художественный музей объединяются в единое культурное учреждение, формируя новый городской центр искусства и культурно-исторического наследия. Деятельность объединённого музея будет сосредоточена на развитии современного искусства, исторического наследия и просветительской работы, расширении выставочного предложения, совершенствовании цифровой базы фондов и создании новых возможностей для участия общества в культурных процессах.

Объём расходов Музея Ротко в этом году составит 1 527 827 евро, из которых 1 040 487 евро будут покрыты за счёт доходов самоуправления, а 487 340 евро — из платных услуг учреждения и проектных доходов. В самоуправлении подчёркивают, что бюджет 2026 года разработан как сбалансированный, но всё ещё находящийся в условиях кризиса финансовый план, обеспечивающий непрерывность основных функций музея и позволяющий реализовать стратегически важные работы по развитию и модернизации инфраструктуры, особенно в Даугавпилсском музее.

При этом будет обеспечена художественная программа — более 30 выставок индивидуального и группового формата регионального, государственного и международного уровня, проекты резиденций, мобильность художников и регулярные международные симпозиумы.

«Профессиональная команда музея на девяти физических площадках сосредоточит усилия на развитии и укреплении новых структурных единиц, включая направления фондов, исследований, образования, контента и коммуникации, а также на обеспечении качественных и соответствующих современным стандартам услуг, продолжая прежнюю профессиональную практику музея», — подчёркивает руководитель Музея Ротко Марис Чачка.

Он поясняет, что в этом году особое внимание будет уделено реализации музейной программы, безопасности и цифровизации фондов, доступности инфраструктуры, а также укреплению международного сотрудничества и профессионального потенциала.

«При этом объём государственного финансирования напрямую влияет на долгосрочную конкурентоспособность музея, несмотря на активно привлекаемые проектные средства и стабильные собственные доходы», — отмечает Чачка.

В связи с принятием на себя функций Даугавпилсского краеведческого и художественного музея, фондовый отдел Музея Ротко начал пересмотр коллекций и полную инвентаризацию фондов.

Ранее сообщалось, что по решению думы Даугавпилсский краеведческий и художественный музей и Музей Ротко объединены. В самоуправлении утверждают, что Музей Ротко станет городским центром искусства и культурно-исторического наследия, где переплетаются история и современность, локальное и международное, наследие прошлого и творческая искра настоящего. Объединённый музей позволит эффективнее использовать ресурсы и направлять их на развитие — создание новых выставок, формирование образовательных программ и цифровизацию музейного фонда.

В связи с объединением городских музеев была ликвидирована Управляющая структура Крепости и музеев. Её функции перераспределены между Музеем Ротко и Департаментом коммуникации, туризма и административной поддержки центрального управления Даугавпилсского самоуправления, который продолжит реализовывать политику развития крепости и туристических объектов города.

#финансы #искусство #бюджет #культура #цифровизация #выставки #музеи
Видео