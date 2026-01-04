Два самоуправления задумались о том, как избавиться от убыточных очагов культуры. Профильное министерство недовольно экономией местных властей: по мнению Риги, прибыль – это не главное.

Юрмала. Самоуправление Юрмалы в конце минувшего года поручило оценить участие самоуправления в концертном зале «Дзинтари», следует из отчёта самоуправления. Отмечается, что без существенного финансирования из бюджета самоуправления поставленные перед концертным залом «Дзинтари» стратегические цели недостижимы.

В отчёте указано, что почти 40% доходов зала формируются за счёт бюджетного финансирования самоуправления, и без этой поддержки капитальное общество не способно работать без убытков и выполнять возложенные на него функции.

Учитывая изложенное, представитель держателя долей капитала поручил Отделу аудита и управления долями капитала Юрмальской думы провести оценку участия самоуправления в концертном зале «Дзинтари» и вынести этот вопрос на рассмотрение заседания думы не позднее апреля 2026 года.

Резекне. В свою очередь самоуправление Резекне готово передать убыточный концертный зала «Gors» государству. Также, после функционального аудита самоуправление Резекне оценивало возможность реформирования концертного зала «Gors», например, преобразования его в учреждение или выбора иной формы управления, например, частной.

Против передачи концертного зала в частные руки лично выступил президент Латвии Эдгар Ринкевич. Вскоре после его заявления, по причине утраты доверия была уволена Диана Зирниня, руководитель концертного зала «Gors».

«"Gors" содержится за счёт налогоплательщиков, и мы обязаны обращаться с этими средствами максимально ответственно. К сожалению, со стороны самой руководительницы "Gors" мы сталкивались с сопротивлением на пути к поиску более эффективной модели управления», – заявил мэр города Резекне.

Комментарий Минкульта. Решения в отношении муниципальных культурных капитальных обществ должны приниматься в открытом процессе с оценкой доступности культуры, подчеркнула специалист по связям с общественностью Министерства культуры (МК) Даце Визуле.

Следует учитывать, что одной из важнейших задач культурных капитальных обществ является обеспечение доступности культурного предложения для общества, а не только получение прибыли.