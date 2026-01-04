В воскресенье в Латвии во многих местах ожидается снег, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Днем будет пасмурно, временами с прояснениями, во многих местах пройдет снег.

Будет дуть южный ветер от слабого до умеренного, максимальная температура воздуха составит -1...-5 градусов, а на морском побережье - около 0.

В Риге сохранится преимущественно облачная погода, а также временами ожидается снег.

Будет дуть южный ветер от слабого до умеренного, максимальная температура воздуха составит -1...-2 градуса.