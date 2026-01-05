Baltijas balss logotype
Полиция планирует закупить парадную и офицерскую форму с аксессуарами на 2,4 миллиона евро 0 117

Наша Латвия
Дата публикации: 05.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Полиция планирует закупить парадную и офицерскую форму с аксессуарами на 2,4 миллиона евро

Государственная полиция планирует приобрести парадную и офицерскую форму с аксессуарами на сумму до 2,4 миллиона евро сроком на пять лет, свидетельствует информация на сайте Госполиции и в Электронной системе закупок, пишет LETA.

Подать заявки на участие в закупке потенциальные претенденты могут до середины января. Предполагаемая сумма контракта составляет 2 479 338 евро.

Планируется закупить для полицейских демисезонные пальто, дождевики, пиджаки, брюки, юбки, наплечники, демисезонные фуражки, рубашки и блузки, галстуки, шарфы, перчатки, портупеи, зажимы для галстуков и знаки идентификации личности.

#полиция #закупки #бюджет #госполиция #одежда #контракт #закупка
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
