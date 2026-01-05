Представителем инициативы указана Эвия Карловска. Несмотря на то что Закон об управлении отходами уже предусматривает требования по сбору биоотходов, во многих местах Латвии эта система всё ещё не обеспечена, поясняет Карловска. В результате биоотходы попадают в контейнеры для несортированных отходов, увеличивая нагрузку на полигоны и выбросы метана.

По мнению Карловски, одним из главных препятствий в управлении биоотходами является отсутствие единой системы. В разных самоуправлениях применяются различные подходы, неясны границы ответственности, а инфраструктура — недостаточна. В инициативе подчёркивается, что для реальной возможности сортировки контейнеры для биоотходов должны находиться достаточно близко к домохозяйствам — примерно в 50–100 метрах.

Представитель инициативы призывает Сейм внести поправки в Закон об управлении отходами, чтобы создать единую систему на уровне государства. В инициативе предлагается чётко определить круг ответственности, вовлечённые учреждения и порядок контроля, а также обеспечить единые условия внедрения и надзора во всех самоуправлениях.

Карловска также призывает парламент обязать самоуправления размещать контейнеры для биоотходов на разумном расстоянии от жилых домов, информировать жителей о правилах сортировки и рассмотреть возможность введения финансовых стимулов — например, снизить плату за вывоз биоотходов и увеличить её за вывоз несортированных отходов.

По её мнению, единая и эффективная система поможет Латвии достичь целей ЕС в области экологии и климата, избежать штрафов, сократить выбросы метана и улучшить качество окружающей среды. Такая система также позволит использовать биоотходы для производства биогаза и компоста, а также будет способствовать вовлечению жителей и их ответственности за состояние окружающей среды.

С момента публикации инициативы — 26 ноября 2025 года — до утра 5 января 2026 года под ней подписались 57 человек.