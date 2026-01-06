С сегодняшнего дня всем жителям доступен цифровой инструмент триажа (система разделения и приоритизации) «Анкета помощи» Национального центра психического здоровья (НЦПЗ), предназначенный для организации записи к психиатру в зависимости от степени тяжести состояния и риска, что позволит пациентам с острыми состояниями быстрее получить помощь психиатра, сообщили ЛЕТА в НЦПЗ.

Как пояснили в центре, до сих пор на практике сложилась ситуация, при которой в одной очереди ожидали как люди с острыми состояниями, включая тяжёлую депрессию или психотические эпизоды, так и пациенты с более лёгкими психоэмоциональными жалобами. В результате пациенты с острыми состояниями зачастую вынуждены были ждать помощи так же долго, как и те, чьи нарушения, возможно, лишь незначительно влияли на повседневное функционирование.

«Анкета помощи» создана для того, чтобы наиболее уязвимые пациенты могли получать лечение в приоритетном порядке, пояснили в центре.

Анкета предназначена для широкого круга лиц. Любое медицинское учреждение Латвии может выдать пациенту эту анкету для заполнения, после чего учреждение психиатрической помощи свяжется с жителем. Также анкета доступна на сайтах пяти психиатрических больниц — НЦПЗ, Стренчской психоневрологической больницы, больницы «Гинтермуйжа», Даугавпилсской психоневрологической больницы и Приморской больницы. Её можно заполнить в удобное для себя время и в любом месте, указывают в НЦПЗ.

Цифровой инструмент предназначен как для тех, кто обращается к психиатру впервые, так и для пациентов, уже получавших психиатрическую помощь, но в настоящее время испытывающих обострение симптомов и желающих получить более своевременную оценку. Также он пригодится в ситуациях, когда сам пациент или его близкие не уверены в срочности состояния, поясняют специалисты.

Заполнение анкеты помогает врачу быстрее понять серьёзность ситуации и выбрать наиболее подходящий путь оказания помощи. Цель инструмента — обеспечить предоставление помощи в зависимости от медицинской необходимости и оценки риска, при этом сохраняя решающую роль врача в процессе принятия решений, подчёркивают в НЦПЗ.

В центре отмечают, что вопросы анкеты адаптируются в зависимости от ответов пациента, и обычно её заполнение занимает до 15 минут. Инструмент собирает клинически значимую информацию о самочувствии, симптомах, факторах риска и социальной ситуации пациента, помогая определить уровень приоритетности записи.

При оценке анкеты учитываются не только медицинские симптомы, но и психологическое состояние и социальные обстоятельства человека. Инструмент разработан на основе данных латвийских пациентов и адаптирован к системе психиатрической помощи в Латвии.

«Такой подход позволяет эффективнее организовать очередь пациентов и снизить риск того, что острые пациенты будут ждать помощи дольше, чем желательно для достижения хорошего результата лечения», — поясняют в центре.

Одновременно решение позволит также уменьшить перегрузку медицинского персонала и повысить качество услуг без привлечения дополнительных человеческих ресурсов.

В НЦПЗ подчёркивают, что анкета не заменяет врача и не является автоматизированной системой принятия решений — результаты триажа пересматривает медицинский работник, который принимает окончательное решение о сроках и форме оказания помощи.

Пациенту предоставляется обратная связь — его информируют о записи или рекомендуют, например, обратиться к семейному врачу.

Руководитель центра Сандра Пуце объясняет, что в области психического здоровья бывают ситуации, когда один человек может подождать месяц, а другому помощь критически необходима уже сегодня.

«До сих пор система не учитывала этой разницы, и все ждали в одной, длинной очереди. “Анкета помощи” — это умный цифровой помощник, который меняет этот порядок», — отмечает Пуце.

В свою очередь, руководитель Научного института НЦПЗ Лиене Силе подчёркивает, что анкета уникальна тем, что обеспечивает прямую обратную связь от медицинских специалистов и формирует упорядоченный, государственный подход к системе записи.

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери подчёркивает, что анкета — это простой и понятный для пациентов цифровой инструмент, который может улучшить управление потоками пациентов, одновременно давая рекомендации, куда обращаться в неотложных ситуациях.

Цифровое решение НЦПЗ разработал в сотрудничестве с латвийским предприятием по разработке решений на базе искусственного интеллекта «Apply».

Одной из самых сложных задач была передача клинических знаний алгоритму, чего удалось достичь благодаря тесному ежедневному сотрудничеству с врачами. Защита персональных данных — один из основных принципов системы: все данные обрабатываются в соответствии с нормативными требованиями и с соблюдением принципа минимизации данных, поясняют в НЦПЗ. Руководитель производственного отдела «Apply» Лина Бриньге отмечает, что создание решения было непростой задачей, так как ситуация каждого пациента индивидуальна и не всегда однозначно интерпретируема.

Особое внимание было уделено методологии описания данных и точному вводу информации по каждому случаю, что стало основой для корректной оценки анкет.

В ходе проекта регулярно происходило сотрудничество с командой НЦПЗ, в которую входили девять специалистов отрасли, чтобы обеспечить качество и надёжность решения, отмечает Бриньге.

Пилотный проект реализуется в рамках проекта компоненты «Здоровье» Плана восстановления ЕС «Лаборатория разработки моделей медицинских услуг».

Он проходит с января 2024 года по март 2026 года. Общий бюджет проекта — 933 971 евро.

В 2024 году оборот «Apply» составил 2,579 млн евро, а прибыль — 387 331 евро, свидетельствуют данные «Firmas.lv».

Компания зарегистрирована в 2012 году, её уставный капитал составляет 3786 евро. Владельцами предприятия являются Агнис Якубович (37,51%), ООО «AJ Power Holding» (24,99%), Валтс Якубович (18,75%) и Карлис Гудонис (18,75%). Компания разрабатывает специализированные решения на основе искусственного интеллекта и компьютерного зрения.