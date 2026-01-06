Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Число жалоб на работу медучреждений стремительно растет 0 1114

Наша Латвия
Дата публикации: 06.01.2026
LETA
Изображение к статье: Число жалоб на работу медучреждений стремительно растет
ФОТО: Unsplash.com

За последний год Национальная служба здравоохранения (НСЗ) столкнулась с ростом числа жалоб пациентов на деятельность медицинских учреждений, пишут общественные СМИ.

Большая часть обращений связана с очередями к специалистам и расходованием квот. НСЗ также выявила случаи обхода квот в медучреждениях.

Служба осуществляет надзор за тем, получают ли пациенты оплаченные государством медицинские услуги в установленном порядке, - по сути контролирует, как расходуются квоты. В большинстве случаев жалобы пациентов обоснованы, признали в НСЗ, и значительная их часть связана именно с записью на получение услуг, то есть с очередями.

В 2024 году в НСЗ поступило более 800 жалоб жителей, а в 2025 году их число существенно возросло: за девять месяцев было зафиксировано 1230 жалоб на деятельность медицинских учреждений. В большинстве случаев пациентов не устраивает то, как медучреждения формируют записи. Жители жалуются, что указанное на сайте время ожидания не соответствует реальной ситуации, а также на отказы в записи к специалисту под предлогом, что квоты закончились и следует звонить позже, хотя такая практика недопустима.

В 2024 году подобных жалоб было около полусотни, а за девять месяцев 2025 года - почти 700. В таких случаях задача службы, в первую очередь, не наказывать, а консультировать медицинские учреждения, подчеркивает НСЗ: вести переговоры и давать разъяснения. Кроме того, НСЗ контролирует, расходовались ли квоты надлежащим образом. При выявлении несоответствий в информационной системе служба поручает медучреждениям исправить ошибки.

Если сравнивать первые три квартала 2024 года с тем же периодом 2025 года, количество несоответствий заметно выросло. В денежном выражении речь идет почти о 2 млн евро.

Читайте нас также:
#медицина #очереди #квоты
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
1
1
0
2

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Зимние «радости»: в больницу Риги доставляют детей без сознания, с переломами, кровотечением, опасными ранами
Изображение к статье: «Минус 20!» Трескучий мороз идет на Латвию - синоптики бьют в набат
Изображение к статье: Морской бой: латвийские торпеды смогут топить российские суда
Изображение к статье: «Вторая жизнь»: жительница дома на Баускас всего месяц как получила ключи

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Кадр из фильма "Идеальный голос"
Культура &
Изображение к статье: США планируют выкупить у Дании Гренландию - СМИ
В мире
Изображение к статье: Почему ненависть к голосовым сообщениям — признак ума
Lifenews
Изображение к статье: Управление «Gors» под вопросом: министр требует отчётов и пояснений
Политика
Изображение к статье: Остапенко вышла в полуфинал парного турнира «WTA 500» в Брисбене
Спорт
Изображение к статье: Та самая могилка с секретиком. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Кадр из фильма "Идеальный голос"
Культура &
Изображение к статье: США планируют выкупить у Дании Гренландию - СМИ
В мире
Изображение к статье: Почему ненависть к голосовым сообщениям — признак ума
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео