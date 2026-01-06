Большая часть обращений связана с очередями к специалистам и расходованием квот. НСЗ также выявила случаи обхода квот в медучреждениях.

Служба осуществляет надзор за тем, получают ли пациенты оплаченные государством медицинские услуги в установленном порядке, - по сути контролирует, как расходуются квоты. В большинстве случаев жалобы пациентов обоснованы, признали в НСЗ, и значительная их часть связана именно с записью на получение услуг, то есть с очередями.

В 2024 году в НСЗ поступило более 800 жалоб жителей, а в 2025 году их число существенно возросло: за девять месяцев было зафиксировано 1230 жалоб на деятельность медицинских учреждений. В большинстве случаев пациентов не устраивает то, как медучреждения формируют записи. Жители жалуются, что указанное на сайте время ожидания не соответствует реальной ситуации, а также на отказы в записи к специалисту под предлогом, что квоты закончились и следует звонить позже, хотя такая практика недопустима.

В 2024 году подобных жалоб было около полусотни, а за девять месяцев 2025 года - почти 700. В таких случаях задача службы, в первую очередь, не наказывать, а консультировать медицинские учреждения, подчеркивает НСЗ: вести переговоры и давать разъяснения. Кроме того, НСЗ контролирует, расходовались ли квоты надлежащим образом. При выявлении несоответствий в информационной системе служба поручает медучреждениям исправить ошибки.

Если сравнивать первые три квартала 2024 года с тем же периодом 2025 года, количество несоответствий заметно выросло. В денежном выражении речь идет почти о 2 млн евро.