Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Руководство Литвы поздравило православных с Рождеством, президент и премьер Латвии – воздержались 12 5330

Наша Латвия
Дата публикации: 07.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Руководство Литвы поздравило православных с Рождеством, президент и премьер Латвии – воздержались

Президент Литвы Гитанас Науседа и премьер-министр Инга Ругинене поздравили старообрядцев и православных Литвы с Рождеством Христовым, которое они отмечают 7 января. А что власти Латвии?

«Дорогие, пусть рождественское чудо тепло и уютно расцветает в ваших семьях и общинах, а свет Веры, Надежды и Любви сопровождает каждого из вас», — говорится в поздравлении лидера Литвы Гитанас Науседы, распространенном в среду канцелярией президента.

«Пусть рождественская радость и дух единения наполняют ваши сердца и дома. Пусть общими усилиями всех нас родится год, полный мудрости и гордости за Литву», — пожелал своим соотечественникам Г. Науседа.

Что касается президента Латвии Эдгара Ринкевича и премьер-министра Эвики Силини, то, похоже, они не заметили главного праздника одной и самых многочисленных религиозных общин страны.

Портал bb.lv изучил соцсети и официальные порталы, связанные с Ринкевичем и Силиней. Из последних сообщений Силини – подписание Парижской декларации о гарантиях безопасности Украине. Ринкевич заходил в сеть последний раз, чтобы сообщить о том, что в сфере гарантий безопасности альтернативы США нет.

Между тем, согласно данным Министерства юстиции Латвии, православные — одна из крупнейших религиозных групп республики, составляя примерно 13% населения страны.

В свою очередь опросы SKDS в прошлом показывали, что примерно каждый четвёртый житель Латвии идентифицирует себя как православный (25–26%).

То есть без поздравлений руководства страны осталось от 200 до 500 тысяч человек. Не то, чтобы праздник из-за этого стал менее праздничным. Но осадок остался.

Читайте нас также:
#Литва #президент #рождество #Латвия #религия #социальные сети
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
6
0
33
0
21

Оставить комментарий

(12)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    7-го января

    Воздержание это хорошо, в особенности во время проведения затяжных хуторских попоек! Потому что именно они, приводят к неконтролируемой конфискации легковых машин в пользу страны 404!

    40
    5
  • lo gos
    lo gos
    7-го января

    Но зато как они бегали на гей-параде, махали флагами!

    132
    3
  • Д
    Добрый
    lo gos
    8-го января

    Тебя сумели догнать?

    2
    20
  • Д
    Добрый
    lo gos
    8-го января

    Откуда такая информация,что конфискованные машины раше передают?Пусть на своих ржавый вазах-тазах и китайцах ездят Следующим этапом будет введением китайского языка вторым государственным вначале в Сибири ,а потом и на остальной части раши,находящейся на окраине Европы

    3
    28
  • E
    Enigma
    7-го января

    Еще одно доказательство, что в латвии народ для правительства, а не правительство для народа. Ганьба!

    100
    4
  • A
    Aleks
    7-го января

    Мы ж,православные президента и премьера с Ханукой тоже не поздравили..Обиделись ,видимо😈👽

    52
    6
  • Мп
    Мимо проходил
    7-го января

    Всех православных с Рождеством Христовым! А то, что наши правители молчат, неудивительно: мы же знаем, чего они в рот набрали - не плюются дерь.мецом, уже хорошо...

    112
    3
  • MG
    Max George
    7-го января

    Меня обманули на 162 500 долларов после того, как я доверился не тем людям, полагая, что это законная криптовалютная транзакция. Я общался со швейцарцем, который представлялся опытным инвестором, и со временем отправлял крупные суммы биткоинов, веря, что мои средства находятся под профессиональным управлением. Когда я попытался вывести деньги, все остановилось, и я понял, что почти все потерял. Спасибо, мистер Браун, за помощь в критический момент. Он помог мне вернуть 162 500 долларов в биткоинах. Его навыки, профессионализм и понимание сложных случаев мошенничества с криптовалютой впечатляют. Я чрезвычайно благодарен ему за помощь, поскольку он не только помог вернуть мои средства, но и разоблачил мошенников. С тех пор я рекомендовал мистера Брауна другим жертвам мошенничества, друзьям и коллегам, которые столкнулись с подобными ситуациями, и у них также был положительный опыт. Нет ничего постыдного в том, чтобы стать жертвой этих изощренных и хищнических схем. Сообщив о своем случае и приняв меры, вы можете вернуть часть или все потерянные средства. Жертвы мошенничества могут обратиться в TRUSTWAVE CYBERDEFENSE по адресу [email protected] за консультацией и помощью.

    4
    68
  • А
    Антимонетарист
    7-го января

    Что значит воздержались? Они не воздержались, а просто игнорируют православное население!

    189
    4
  • Мп
    Мимо проходил
    Антимонетарист
    7-го января

    Ничего, еще лет пять - и будут поздравлять с Курбан-Байрамом. А не будут, их быстро по гаремам распихают.

    40
    2
  • БТ
    Бесс Толковый
    7-го января

    Ринька, он же содомит, в чём он сам признался. Какие поздравления вы от его ждёте?

    158
    4
  • VU
    Vards Uzvards
    Бесс Толковый
    7-го января

    Пожелания всем баловаться под хвост?

    49
    7
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Русские, украинцы, пакистанцы - это конец! Херманис о драме Рижского роддома
Изображение к статье: Активные жители Риги могут получить тысячи евро от городской думы. Как?
Изображение к статье: Печально известный недострой в Риге законсервируют — скорее всего, на четыре года
Изображение к статье: Больше всего номинаций на «Большого Кристапа» получил фильм «Лотос»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Завод в лесах Иецавской волости будет производить около 50 000 модульных пороховых снарядов в год
Бизнес
Изображение к статье: Высокие технологии следят за возникновением огня. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Мошенники рассылают SMS от имени СГД
ЧП и криминал
Изображение к статье: Hall's Croft
Культура &
Изображение к статье: Бунт на корабле: представители Гренландии обвинили Данию в неоколониализме и потребовали прямых переговоров с США
В мире
1
Изображение к статье: Строители требуют от Рижской думы более 2,4 миллиона евро компенсации. За что?
Наша Латвия
Изображение к статье: Завод в лесах Иецавской волости будет производить около 50 000 модульных пороховых снарядов в год
Бизнес
Изображение к статье: Высокие технологии следят за возникновением огня. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Мошенники рассылают SMS от имени СГД
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео