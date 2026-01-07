Президент Литвы Гитанас Науседа и премьер-министр Инга Ругинене поздравили старообрядцев и православных Литвы с Рождеством Христовым, которое они отмечают 7 января. А что власти Латвии?

«Дорогие, пусть рождественское чудо тепло и уютно расцветает в ваших семьях и общинах, а свет Веры, Надежды и Любви сопровождает каждого из вас», — говорится в поздравлении лидера Литвы Гитанас Науседы, распространенном в среду канцелярией президента.

«Пусть рождественская радость и дух единения наполняют ваши сердца и дома. Пусть общими усилиями всех нас родится год, полный мудрости и гордости за Литву», — пожелал своим соотечественникам Г. Науседа.

Что касается президента Латвии Эдгара Ринкевича и премьер-министра Эвики Силини, то, похоже, они не заметили главного праздника одной и самых многочисленных религиозных общин страны.

Портал bb.lv изучил соцсети и официальные порталы, связанные с Ринкевичем и Силиней. Из последних сообщений Силини – подписание Парижской декларации о гарантиях безопасности Украине. Ринкевич заходил в сеть последний раз, чтобы сообщить о том, что в сфере гарантий безопасности альтернативы США нет.

Между тем, согласно данным Министерства юстиции Латвии, православные — одна из крупнейших религиозных групп республики, составляя примерно 13% населения страны.

В свою очередь опросы SKDS в прошлом показывали, что примерно каждый четвёртый житель Латвии идентифицирует себя как православный (25–26%).

То есть без поздравлений руководства страны осталось от 200 до 500 тысяч человек. Не то, чтобы праздник из-за этого стал менее праздничным. Но осадок остался.