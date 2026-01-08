Право на получение поддержки самоуправления в размере 1000 евро имеют общества развития районов города Риги, которые соответствуют установленным критериям.

Юридический адрес общества должен быть зарегистрирован в Риге. Общество должно быть официально зарегистрировано не менее одного года. При первом обращении за получением поддержки в обществе должно быть зарегистрировано не менее десяти членов, а при каждом последующем обращении за поддержкой число членов должно быть как минимум на пять больше, чем при предыдущем обращении; данное требование не применяется к обществам, в которых зарегистрировано не менее 35 членов. У общества не должно быть невыполненных договорных обязательств перед самоуправлением, в отношении общества не должен быть объявлен процесс неплатежеспособности и не должна быть начата ликвидация общества.

Для получения финансирования в размере 3000 евро общество дополнительно должно соответствовать следующим условиям:

в обществе должно быть зарегистрировано не менее 35 членов; общество ранее уже получало финансовую поддержку в размере до 1000 евро; общество выполнило обязанности, связанные с получением поддержки; общество освоило не менее 90 процентов объема финансовой поддержки, предоставленной в предыдущем хозяйственном году.

Цель предоставления финансирования — поддержка деятельности обществ, укрепление их потенциала и содействие сотрудничеству с самоуправлением в вопросах вовлечения общества и развития районов города Риги, в том числе в вопросах совершенствования публичной инфраструктуры самоуправления и благоустройства общественных территорий.

Финансирование может быть использовано для покрытия административных расходов, например, оплаты труда сотрудников, аренды помещений и инвентаря, вознаграждения за услуги, предоставленные другими лицами для обеспечения деятельности общества, а также для покрытия расходов на подготовку проектных заявок для других финансовых инструментов и для покрытия расходов на организуемые обществами мероприятия по повышению узнаваемости района и укреплению его идентичности.

Финансовая поддержка не предназначена для приобретения основных средств общества, выплаты премий, приобретения подарков и организации стимулирующих мероприятий для членов общества, оплаты штрафов, договорных штрафов и процентов за просрочку, а также для софинансирования обществом реализации проектов, софинансируемых самоуправлением.

Подать заявку на получение финансовой поддержки общества развития районов могут в период с 7 января по 9 февраля.