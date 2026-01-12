Baltijas balss logotype
Лютые морозы идут на Латвию - синоптики предупредили жителей 1 4542

Наша Латвия
Дата публикации: 12.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Лютые морозы идут на Латвию - синоптики предупредили жителей
ФОТО: LETA

На Латвию идут морозы до -20...-25 градусов, прогнозируют синоптики.

В понедельник вечером температура воздуха в Латвии наиболее значительно понизится в центральных и западных регионах, а ночью самые сильные морозы ожидаются в Земгале и Курземе, прогнозируют синоптики. На большей части территории страны температура опустится ниже -10 градусов, местами в центральных и западных регионах - до -20...-25 градусов.

В ближайшие сутки местами пройдет небольшой снег, больше осадков выпадет ночью в Латгале. Также местами выглянет солнце.

Ночью и днем ожидается слабый ветер или его отсутствие, поэтому местами, в основном в городах, будет скапливаться загрязнение от отопления и транспорта.

Днем температура воздуха поднимется до -7...-12 градусов, на севере Курземе - местами до -4 градусов.

В Риге ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Вечером в понедельник в пригородах температура воздуха опустится ниже -15 градусов, а днем составит -7...-9 градусов.

#Рига #климат #погода #Латвия #температура
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • Крепкий Орешник
    Крепкий Орешник
    12-го января

    Бывало и ниже раньше. Тем, кто в Воркуте и Магадане политср0к отбывал — не привыкать! ) «Можем повторить!»©

    7
    5

