В рамках подготовки к реконструкции Латвийского онкологического центра (ЛОЦ) Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS) в январе в обновлённые помещения стационара «Гайльэзерс» будут переведены три отделения — 14-е отделение сосудистой хирургии, 16-е отделение неврологии и 3A отделение онкологии (хирургия головы и шеи), сообщает ЛЕТА со ссылкой на RAKUS.

В больнице подчёркивают, что переезд организуется так, чтобы как можно меньше повлиять на повседневную жизнь пациентов, а их безопасность и непрерывность лечения остаются приоритетом.

С 12 по 18 января будет проходить переезд 14-го отделения сосудистой хирургии с 8-го этажа первого корпуса в 6-й этаж девятого корпуса. Перевозка пациентов запланирована на 14 января. С этого дня после 17:00 новое отделение будет открыто для посещения родственников и передачи посылок. В связи с распространением гриппа в стране действуют ограничения на посещение пациентов.

Переезд 16-го неврологического отделения запланирован на 19–25 января, а перевозка пациентов — на 20 января. Оно будет переведено с 5-го этажа первого корпуса на 3-й этаж девятого корпуса. Посетить пациентов и передать им вещи можно будет также с 20 января после 17:00.

Переезд отделения 3A (онкологическая хирургия головы и шеи) намечен на период с 26 января по 1 февраля. Точная дата транспортировки пациентов будет уточнена. Отделение будет перемещено с 3-го этажа нынешнего здания ЛОЦ на 6-й этаж девятого корпуса стационара «Гайльэзерс».

О сроках переезда каждого отделения пациенты будут проинформированы индивидуально, а актуальная информация для родственников будет доступна через информационные каналы больницы.

С 19 января для удобства пациентов и их родственников будет создана единая телефонная линия, работающая круглосуточно семь дней в неделю, где можно будет получить необходимую информацию о расположении отделений и предоставляемых услугах.

В RAKUS напоминают, что нынешние помещения ЛОЦ больше не соответствуют современным требованиям к лечению, безопасности и техническим системам, а также стандартам онкологической помощи в Европе. Цель реконструкции — в течение ближайших лет создать безопасную и современную среду для онкопациентов, соответствующую требованиям XXI века.

Реконструкция охватит всё здание — 10 этажей общей площадью более 23 000 квадратных метров — и будет осуществляться поэтапно. Проект предусматривает создание современных палат, процедурных, систем вентиляции и инфекционной безопасности, а также установку нового оборудования.

Как сообщалось, строительные работы по реконструкции ЛОЦ на сумму 52 628 934 евро выполнит объединение компаний "Newcom-Citrus".

Реконструкция здания ЛОЦ будет проходить в два последовательных этапа, предусматривая постепенную модернизацию инфраструктуры и улучшение лечебной среды.

На первом этапе запланирована реконструкция операционного блока, отделения интенсивной терапии и связанной инфраструктуры, а на втором — остальных отделений центра.

Общая сумма, необходимая для полной реконструкции центра с оборудованием, составляет 81,26 миллиона евро, из которых 69,19 миллиона евро предназначены на строительные работы и сопутствующие расходы — надзор, авторский контроль, проектирование и другие.

Полное финансирование было обеспечено в ноябре прошлого года. В мае 2023 года руководитель клиники онкохирургии RAKUS Арманд Сивиньш заявил, что откладывание реконструкции ЛОЦ угрожает качеству лечения онкопациентов. В июне сотрудники больницы в письме должностным лицам потребовали выделить средства на строительство корпусов инфекционных заболеваний и лёгочных заболеваний, а также на реконструкцию ЛОЦ и объяснить отставку бывшего председателя правления больницы Нормунда Станевича.

В июне прошлого года пациентские организации также потребовали от властей определить чёткий срок реализации проекта реконструкции ЛОЦ. В частности, 17 июня с 10:00 до 15:00 у здания правительства прошёл пикет, организованный обществом пациентов с раком груди "Vita", с требованием срочно и планомерно реконструировать центр ЛОЦ, поддержав тем самым обращение персонала учреждения.