Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В январе три отделения Онкоцентра будут переведены в стационар «Гайльэзерс» 0 390

Наша Латвия
Дата публикации: 13.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: В январе три отделения Онкоцентра будут переведены в стационар «Гайльэзерс»
ФОТО: LETA

В рамках подготовки к реконструкции Латвийского онкологического центра (ЛОЦ) Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS) в январе в обновлённые помещения стационара «Гайльэзерс» будут переведены три отделения — 14-е отделение сосудистой хирургии, 16-е отделение неврологии и 3A отделение онкологии (хирургия головы и шеи), сообщает ЛЕТА со ссылкой на RAKUS.

В больнице подчёркивают, что переезд организуется так, чтобы как можно меньше повлиять на повседневную жизнь пациентов, а их безопасность и непрерывность лечения остаются приоритетом.

С 12 по 18 января будет проходить переезд 14-го отделения сосудистой хирургии с 8-го этажа первого корпуса в 6-й этаж девятого корпуса. Перевозка пациентов запланирована на 14 января. С этого дня после 17:00 новое отделение будет открыто для посещения родственников и передачи посылок. В связи с распространением гриппа в стране действуют ограничения на посещение пациентов.

Переезд 16-го неврологического отделения запланирован на 19–25 января, а перевозка пациентов — на 20 января. Оно будет переведено с 5-го этажа первого корпуса на 3-й этаж девятого корпуса. Посетить пациентов и передать им вещи можно будет также с 20 января после 17:00.

Переезд отделения 3A (онкологическая хирургия головы и шеи) намечен на период с 26 января по 1 февраля. Точная дата транспортировки пациентов будет уточнена. Отделение будет перемещено с 3-го этажа нынешнего здания ЛОЦ на 6-й этаж девятого корпуса стационара «Гайльэзерс».

О сроках переезда каждого отделения пациенты будут проинформированы индивидуально, а актуальная информация для родственников будет доступна через информационные каналы больницы.

С 19 января для удобства пациентов и их родственников будет создана единая телефонная линия, работающая круглосуточно семь дней в неделю, где можно будет получить необходимую информацию о расположении отделений и предоставляемых услугах.

В RAKUS напоминают, что нынешние помещения ЛОЦ больше не соответствуют современным требованиям к лечению, безопасности и техническим системам, а также стандартам онкологической помощи в Европе. Цель реконструкции — в течение ближайших лет создать безопасную и современную среду для онкопациентов, соответствующую требованиям XXI века.

Реконструкция охватит всё здание — 10 этажей общей площадью более 23 000 квадратных метров — и будет осуществляться поэтапно. Проект предусматривает создание современных палат, процедурных, систем вентиляции и инфекционной безопасности, а также установку нового оборудования.

Как сообщалось, строительные работы по реконструкции ЛОЦ на сумму 52 628 934 евро выполнит объединение компаний "Newcom-Citrus".

Реконструкция здания ЛОЦ будет проходить в два последовательных этапа, предусматривая постепенную модернизацию инфраструктуры и улучшение лечебной среды.

На первом этапе запланирована реконструкция операционного блока, отделения интенсивной терапии и связанной инфраструктуры, а на втором — остальных отделений центра.

Общая сумма, необходимая для полной реконструкции центра с оборудованием, составляет 81,26 миллиона евро, из которых 69,19 миллиона евро предназначены на строительные работы и сопутствующие расходы — надзор, авторский контроль, проектирование и другие.

Полное финансирование было обеспечено в ноябре прошлого года. В мае 2023 года руководитель клиники онкохирургии RAKUS Арманд Сивиньш заявил, что откладывание реконструкции ЛОЦ угрожает качеству лечения онкопациентов. В июне сотрудники больницы в письме должностным лицам потребовали выделить средства на строительство корпусов инфекционных заболеваний и лёгочных заболеваний, а также на реконструкцию ЛОЦ и объяснить отставку бывшего председателя правления больницы Нормунда Станевича.

В июне прошлого года пациентские организации также потребовали от властей определить чёткий срок реализации проекта реконструкции ЛОЦ. В частности, 17 июня с 10:00 до 15:00 у здания правительства прошёл пикет, организованный обществом пациентов с раком груди "Vita", с требованием срочно и планомерно реконструировать центр ЛОЦ, поддержав тем самым обращение персонала учреждения.

Читайте нас также:
#медицина #онкология #финансирование #реконструкция
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Евросоюз прикрывает краник - уже скоро Латвии грозит финансовая катастрофа
Изображение к статье: Детсадовские няньки выполняют работу помощников педагогов, а получают вдвое меньше
Изображение к статье: Для граждан Латвии мир более доступен, чем для граждан Литвы - исследование
Изображение к статье: Цены на билеты междугородних автобусов и поездов вырастут — изменения вступят в силу уже завтра

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: 5 признаков сексуальной женщины по мнению мужчин
Люблю!
Изображение к статье: Что выпил, что покушал, что радио послушал. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Синоптики рассказали о предстоящей погоде
Наша Латвия
Изображение к статье: Немцы построят в Литве «немецкую деревню» - квартал на 4 тыс. квартир для Бундесвера
В мире
Изображение к статье: Страна Восходящего Солнца оказалась вне конкуренции. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Нерегулярный режим сна увеличивает риск гипертонии на 71 процент
Люблю!
Изображение к статье: 5 признаков сексуальной женщины по мнению мужчин
Люблю!
Изображение к статье: Что выпил, что покушал, что радио послушал. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Синоптики рассказали о предстоящей погоде
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео