В Латвии пенсионеры получают больше пенсионерок - на сколько? 0 881

Наша Латвия
Дата публикации: 13.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Латвии пенсионеры получают больше пенсионерок - на сколько?
ФОТО: dreamstime

Государство подсчитало, сколько платит своим жителям — и тем, кто закончил работу, и тем, кто работу потерял.

Средняя пенсия по старости, которую в Латвии получают 438 060 пенсионеров, в ноябре прошлого года составила 672,92 евро, свидетельствуют данные Государственного агентства социального страхования (ГАСС).

Самый высокий средний размер пенсии в ноябре был у мужчин – 724,43 евро. У женщин средняя пенсия составила 645,58 евро. Итого разница составляет 78,75 евро в месяц.

По сравнению с январем прошлого года средний размер пенсии к ноябрю увеличился на 51,33 евро.

В свою очередь пособия по безработице в Латвии в среднем составляют 540,43 евро, подсчитал ГАСС.

Пособие по безработице в ноябре прошлого года получили 27 337 человек. Это относительно не много% больше всего пособий по безработице в 2025 году было выплачено в феврале – 35 174 лицам.

При этом максимальный средний размер пособия был в августе, когда он составил 542,50 евро.

Пособие по безработице выплачивается не дольше восьми месяцев. Размер пособия зависит от страхового стажа и заработной платы.

#безработица #пенсионеры #Латвия #пенсии #женщины #экономика #статистика
Редакция BB.LV
Редакция BB.LV
