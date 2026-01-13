ООО "Norma-A" (бренд "Ecolines", закрывает свои коммерческие услуги на участке маршрута Резекне-Даугавпилс, сообщили агентству ЛЕТА на предприятии.

С сегодняшнего дня будет закрыт рейс Резекне-Даугавпилс, отправляющийся из Резекне в 12.40 и из Даугавпилса в 10.30. Маршрут Лудза-Резекне-Даугавпилс будет закрыт на участке Резекне-Даугавпилс, а сообщение Лудза-Резекне-Лудза будет сохранено.

В то же время с 20 января будут закрыты коммерческие рейсы по маршруту Рига-Вентспилс, отправляющиеся из Риги в 9.00 и 19.10, а из Вентспилса - в 8.00 и 14.30.

Представители "Ecolines" заявили, что основными причинами решения о прекращении этих услуг являются многолетняя нерешительность государства и отсутствие четкой стратегии развития коммерческих перевозок в Латвии.

Коммерческие перевозки ведутся параллельно с дотируемыми государством перевозками, расписание часто пересекается, что создает неравные условия.

Кроме того, уже более четырех лет не существует механизма компенсации коммерческих услуг пассажирам, которые имеют право на скидки или бесплатный проезд. Это привело к убыткам перевозчиков.

В то же время "Ecolines" продолжит коммерческие перевозки по маршрутам Рига-Резекне, Рига-Лудза, Рига-Балви/Жигури/Балтинава и Рига-Вентспилс.