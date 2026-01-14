Муниципальное предприятие Rīgas Satiksme завершило внедрение нового решения для пассажиров, следующих в аэропорт "Рига". Все автобусы 22-го маршрута теперь оборудованы специальными зонами для размещения чемоданов, о чем компания сообщила в социальных сетях.

О запуске пилотного проекта Rīgas Satiksme объявила в феврале. Тогда в одном из автобусов маршрута было оборудовано отдельное место для багажа, чтобы сделать поездки в аэропорт и обратно более комфортными. Конструкцию специалисты предприятия разработали и изготовили самостоятельно, с учетом потребностей пассажиров с крупным багажом.

В течение этого времени сотрудники Rīgas Satiksme наблюдали, как нововведение используется на практике, и собирали отзывы пассажиров. По итогам тестирования было принято решение распространить удачное решение на все автобусы, курсирующие по маршруту 22. «Все автобусы в аэропорт теперь оборудованы местами для чемоданов. Мы создали их в наших мастерских, чтобы у постоянных спутников пассажиров — чемоданов — во время поездки было свое место», — говорится в сообщении компании.

Таким образом, Rīgas Satiksme выполнила данное ранее обещание и сделала поездки на общественном транспорте в аэропорт Рига более удобными как для туристов, так и для жителей города, отправляющихся в путешествия или возвращающихся домой.