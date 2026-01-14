Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Сказал - сделал - во всех автобусах до аэропорта «Рига» появились полки для чемоданов 0 3325

Наша Латвия
Дата публикации: 14.01.2026
kasjauns.lv
Изображение к статье: Сказал - сделал - во всех автобусах до аэропорта «Рига» появились полки для чемоданов

Rīgas Satiksme выполнила обещание пассажирам: после тестирования нововведения все автобусы маршрута №22, следующего в аэропорт Рига, оснастили специальными местами для размещения багажа.

Муниципальное предприятие Rīgas Satiksme завершило внедрение нового решения для пассажиров, следующих в аэропорт "Рига". Все автобусы 22-го маршрута теперь оборудованы специальными зонами для размещения чемоданов, о чем компания сообщила в социальных сетях.

О запуске пилотного проекта Rīgas Satiksme объявила в феврале. Тогда в одном из автобусов маршрута было оборудовано отдельное место для багажа, чтобы сделать поездки в аэропорт и обратно более комфортными. Конструкцию специалисты предприятия разработали и изготовили самостоятельно, с учетом потребностей пассажиров с крупным багажом.

В течение этого времени сотрудники Rīgas Satiksme наблюдали, как нововведение используется на практике, и собирали отзывы пассажиров. По итогам тестирования было принято решение распространить удачное решение на все автобусы, курсирующие по маршруту 22. «Все автобусы в аэропорт теперь оборудованы местами для чемоданов. Мы создали их в наших мастерских, чтобы у постоянных спутников пассажиров — чемоданов — во время поездки было свое место», — говорится в сообщении компании.

Таким образом, Rīgas Satiksme выполнила данное ранее обещание и сделала поездки на общественном транспорте в аэропорт Рига более удобными как для туристов, так и для жителей города, отправляющихся в путешествия или возвращающихся домой.

Читайте нас также:
#аэропорт #транспорт #путешествия #Ригас Сатиксме #пассажиры #комфорт #автобусы
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
6
1
1
2
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В региональном общественном транспорте повышаются цены на билеты
Изображение к статье: Реки в основном покрылись льдом; толщина льда местами достигает 25 сантиметров
Изображение к статье: В четверг местами пройдёт небольшой снег, в Латгале будет светить солнце
Изображение к статье: Заболеваемость гриппом остается высокой

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Новый символ зимней женственности: как стильно носить шерстяную косынку
Люблю!
Изображение к статье: Крем для шеи: нужен ли он и чем отличается от обычного ухода за лицом
Люблю!
Изображение к статье: Франция по просьбе Дании направляет солдат в Гренландию
В мире
Изображение к статье: Дания обязалась открыть огонь по военным США в случае атаки на Гренландию
В мире
Изображение к статье: Революция в сфере местной энергетики? Министр говорит о солнечных панелях на крышах многоэтажек
Политика
1
Изображение к статье: Способы облегчить боль при ожоге языка: 5 простых рекомендаций
Дом и сад
Изображение к статье: Новый символ зимней женственности: как стильно носить шерстяную косынку
Люблю!
Изображение к статье: Крем для шеи: нужен ли он и чем отличается от обычного ухода за лицом
Люблю!
Изображение к статье: Франция по просьбе Дании направляет солдат в Гренландию
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео