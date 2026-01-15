Уже ночью мороз заметно усилится в ряде мест Латвии, предупредили синоптики.

В пятницу в Латгалии сохранится холодная и солнечная погода, в остальной части страны будет много облаков, прогнозируют синоптики.

Местами ожидается небольшой снег. Ветер будет дуть с юга и юго-востока — слабый до умеренного.

Минимальная температура воздуха ночью составит −4…−10 градусов, в восточной части страны — до −15 градусов, но местами на юге Латгалии — до −20 градусов. Максимальная температура днём будет −3…−9 градусов, в восточных районах — до −13 градусов.

В Риге 16 января в основном ожидается облачная погода без существенных осадков. Будет дуть умеренный южный, юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью и днём составит −7…−9 градусов.