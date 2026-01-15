Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Реки в основном покрылись льдом; толщина льда местами достигает 25 сантиметров 1 1591

Наша Латвия
Дата публикации: 15.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Реки в основном покрылись льдом; толщина льда местами достигает 25 сантиметров
ФОТО: LETA

Реки Латвии в основном покрылись льдом, лишь на более стремительных участках продолжается образование льда и движение шуги, свидетельствует обобщённая информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ), пишет ЛЕТА.

Выходить на речной лёд опасно, так как ледяной покров неоднороден и покрыт снегом, из-за чего сложно оценить его состояние. В отдельных местах на реках образовались торосы, во многих — открытые участки. Снег мешает нарастанию толщины льда, а в сильный мороз в нём могут появляться трещины.

В предыдущие недели на реках в разных местах образовывались ледовые заторы. В настоящее время уровень воды колеблется, но сток рек в целом уменьшается.

Толщина льда 12 января на Лиелупе у Слоки составляла 12 сантиметров, 13 января на Тулие у Зосены — шесть сантиметров, 14 января на Салаце выше Салацгривы — девять сантиметров.

Ледяной покров на озёрах в основном толще. 13 января средняя толщина льда на Буртниекском озере достигала 15 сантиметров, 14 января на озёрах Аге и Дуне был измерен 10-сантиметровый слой льда, а на озёрах Биржа и Церпа в Краславском крае толщина льда увеличилась до 25 сантиметров.

Море в основном свободно ото льда, он наблюдается только у берега. Уровень воды в море в среднем на 30 сантиметров ниже обычного. Температура воды у побережья Латвии составляет 0..+2 градуса.

Читайте нас также:
#море #климат #погода #Латвия #безопасность #природа #лед #реки
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • П
    Процион
    15-го января

    Пора начинать строительство ледокола. Атомного.

    7
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Четырехполосные дороги в ближайшем будущем Латвии «не светят»
Изображение к статье: Служба в армии становится все популярнее: вузам может не хватить бюджетных мест
Изображение к статье: Синоптики нагнали ужаса своим прогнозом на следующую неделю
Изображение к статье: «Я слышу, как часто у них секс» - рижанка жалуется на тонкие стены

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Назван неочевидный признак скрытых болезней мозга
Lifenews
Изображение к статье: Скриншот
Техно
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Сон в прохладной комнате снижает нагрузку на сердце у пожилых
Люблю!
Изображение к статье: Причины храпа, его опасности для здоровья и способы избавления от него
Дом и сад
Изображение к статье: Скриншот: thesun.co.uk
Lifenews
Изображение к статье: Назван неочевидный признак скрытых болезней мозга
Lifenews
Изображение к статье: Скриншот
Техно
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео