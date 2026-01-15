Реки Латвии в основном покрылись льдом, лишь на более стремительных участках продолжается образование льда и движение шуги, свидетельствует обобщённая информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ), пишет ЛЕТА.

Выходить на речной лёд опасно, так как ледяной покров неоднороден и покрыт снегом, из-за чего сложно оценить его состояние. В отдельных местах на реках образовались торосы, во многих — открытые участки. Снег мешает нарастанию толщины льда, а в сильный мороз в нём могут появляться трещины.

В предыдущие недели на реках в разных местах образовывались ледовые заторы. В настоящее время уровень воды колеблется, но сток рек в целом уменьшается.

Толщина льда 12 января на Лиелупе у Слоки составляла 12 сантиметров, 13 января на Тулие у Зосены — шесть сантиметров, 14 января на Салаце выше Салацгривы — девять сантиметров.

Ледяной покров на озёрах в основном толще. 13 января средняя толщина льда на Буртниекском озере достигала 15 сантиметров, 14 января на озёрах Аге и Дуне был измерен 10-сантиметровый слой льда, а на озёрах Биржа и Церпа в Краславском крае толщина льда увеличилась до 25 сантиметров.

Море в основном свободно ото льда, он наблюдается только у берега. Уровень воды в море в среднем на 30 сантиметров ниже обычного. Температура воды у побережья Латвии составляет 0..+2 градуса.