В Ильгюциемской основной школе нет гардероба — ученики носят верхнюю одежду в пакетах или рюкзаках 0 757

Наша Латвия
Дата публикации: 15.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Ильгюциемской основной школе нет гардероба — ученики носят верхнюю одежду в пакетах или рюкзаках
ФОТО: скриншот видео TV3

Родители учеников Рижской Ильгюциемской основной школы обратились в передачу Bez Tabu (TV3) с просьбой выяснить, когда в учебном заведении наконец появится доступный гардероб. Он уже долгое время находится в стадии ремонта, поэтому у школьников нет места, где можно оставить верхнюю одежду — им приходится носить её с собой в рюкзаках или пакетах.

В Ильгюциемской основной школе учатся дети с 1 по 9 класс — все, как один, одеты по-зимнему: в тёплой верхней одежде, шапках и шарфах, у кого-то в руках ещё и спортивная сумка. Изначально обещали, что гардероб будет готов уже в сентябре прошлого учебного года, но по пока неясным причинам произошла задержка, в результате чего гардероб до сих пор недоступен.

Руководство школы рассматривало возможность обустроить гардероб в другом классе или установить временный, но реализовать это не удалось. Директор школы охотно показывает помещения и проводит в обновлённый гардероб — до ремонта он находился в критическом состоянии. Сейчас помещение готово — осталось только установить шкафчики.

Именно поэтому школьникам приходилось носить куртки с собой из класса в класс. Установить шкафчики планируют до 19 января.

TV3

#ремонт #образование #школа #родители #гардероб
Видео