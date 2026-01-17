«У дочки двое детей, старшей 3 года, младшему 4 месяца. Дочка сидит с младшим, муж работает. Когда прихожу помочь с детьми, часто вижу, как зять обижает дочку — грубит, унижает, ругает, говорит, что она тратит «слишком много» денег (а она на самом деле старается экономить, да и я с пенсии ей, бывает, подкидываю).

Пыталась говорить с дочкой, что такое нельзя допускать, но она боится зятя, молчит и старается лишний раз его не злить.

Мне дочку очень жалко. Можно ли куда-то пожаловаться на такое отношение зятя, и могу ли это сделать я, раз уж она боится? Читательница bb.lv»

Алевтина Григоренко, юрист:

– Из описания ситуации можно заключить, что супруг дочери (зять читательницы), возможно, позволяет себе психологическое, эмоциональное или иное воздействие на мать детей. Это недопустимо, тем более, что, скорее всего, от подобного воздействия страдают и дети, в том числе совсем маленькие.

Если мать находится в постоянном стрессе, это негативно влияет на эмоциональный фон ребенка и, в целом, на его здоровье. А в долгосрочной перспективе может негативно повлиять на формирование ребенка как личности, и со временем создать ребенку проблемы в личной жизни. Например, если отец позволяет себе повышать голос или даже поднимать руку на мать, ребенок может вырасти в полном убеждении, что это норма. Дети должны жить в стабильной и спокойной обстановке, и у них должна формироваться правильная модель семьи, где доминируют здоровые отношения и нет места абьюзу в любом его проявлении.

Комплекс вопросов, который надо разрешать в подобных ситуациях, требует правильного и профессионального подхода. В Латвии жертвам домашнего насилия доступна многоуровневая поддержка:

бесплатный телефон доверия 116006 для экстренной помощи и информации

общественные организации (например, «Marta», тел. 67 378 539 «Skalbes», тел. 24 551 700), предлагающие психологическую, юридическую помощь, а также временное убежище

государственные/муниципальные структуры, в чьей компетенции находятся вопросы, связанные с семьей

правоохранительные структуры (полиция)

юрист или адвокат - чтобы грамотно составить заявления в необходимые инстанции.

Если имеют место нарушения, и особенно если эти нарушения связаны с эмоциональным или иным насилием в семье, заявителем может быть любой человек, независимо от того, является ли жертвой он сам, или приходится жертве родственником, членом семьи или вообще посторонним.