В 2025 году самому возрастному жениху в Тукумском крае, заключившему брак, было 86 лет, сообщает ЛЕТА со ссылкой на данные краевого самоуправления.

В отделе ЗАГС Тукумского края в 2025 году зарегистрированы 266 новорождённых — 120 девочек и 146 мальчиков. Это на шесть детей меньше, чем в 2024 году. Место жительства в Тукумском крае задекларировано у 256 новорождённых.

В прошлом году 123 ребёнка родились в зарегистрированном браке, у 132 отцовство признано на основании заявления, а 11 детей зарегистрированы без указания отца.

В 2025 году в десяти семьях родились первенцы — на 15 больше, чем в 2024 году. У 78 семей родился второй ребёнок (на 14 меньше), в 55 — третий (на 11 меньше), в 21 — четвёртый. В семи семьях появился пятый ребёнок, в двух — шестой, и ещё в двух — седьмой. В двух семьях родились двойняшки.

Самыми популярными женскими именами в 2025 году стали Алисе, Анна, Эмма, Одрия и София. Среди мальчиков — Альберт, Оливер, Ральф, Роберт, Янис, Клавс и Аугустс. Двойные имена были даны 31 ребёнку.

В 2025 году в Тукумском крае зарегистрировано 285 браков — на 23 больше, чем в предыдущем году. Для сравнения: в 2023 году — 295 браков, в 2022 году — 333, в 2021 году — 113, в 2020 году — 135.

В здании ЗАГС были заключены 269 браков, ещё 16 пар поженились в церквях.

В Тукумском отделе ЗАГС в 2025 году зарегистрировались 23 иностранца — граждане 15 разных стран. Среди них четыре невесты из Украины, по два жениха из Молдовы, Нидерландов и Германии. Были невесты также из Чехии, Франции и Нигерии, а женихи — из США, Чили, Дании, Казахстана, России, Португалии, Финляндии и Украины.

Самыми популярными местами для регистрации браков вне стен ЗАГСа стали замок Яунмоку и прилегающий парк, приморские зоны в волостях Энгуре и Лапмежциемс, Калнмуйжа в волости Кандава, Руменская усадьба, «Villa Anna» и Яунпилсский замок.

В 75 случаях жёны были старше своих мужей, а в 185 — мужчины старше жён. Наибольшая разница в возрасте, когда жена была старше мужа, составила 20 лет, а когда муж — старше жены, 25 лет. В 25 парах супруги были ровесниками. Самому возрастному жениху было 86 лет, самой возрастной невесте — 80. Самому молодому жениху — 19 лет, а самой молодой невесте — 18.

Самый популярный возраст вступающих в брак женщин — 29, 32 и 34 года, мужчин — 30, 34 и 38 лет.

В Тукумском краевом отделе ЗАГС в 2025 году зарегистрировано 560 умерших — 286 женщин и 274 мужчины. Из них 491 человек был жителем Тукумского края.

Средний возраст умерших женщин составил 78,7 года, мужчин — 69,6 года. Самой пожилой из умерших женщин было 103 года, а среди мужчин — 100 лет.

В 2025 году в отдел ЗАГС обратилась 21 персона с целью изменения имени, фамилии или записи о национальности. В 16 случаях изменилась фамилия, в четырёх — имя, в одном случае — запись о национальности.