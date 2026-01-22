В четверг в Латвии ожидается облачная погода, местами с прояснениями, прогнозируют синоптики, пишет ЛЕТА.

Местами возможен небольшой снег и метель. Скорость восточного ветра в порывах достигнет 9–13 метров в секунду, в отдельных районах Курземе — до 16 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха составит от -2 до -7 градусов.

В Риге существенных осадков не ожидается, а между облаками может показаться солнце. При умеренном восточном ветре температура воздуха составит -4 градуса.

На погодные условия влияет юго-западная окраина антициклона. Атмосферное давление на уровне моря составляет от 1014 гектопаскалей на юго-западе Курземе до 1022 гектопаскалей на севере Видземе.