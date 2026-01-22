Baltijas balss logotype
Опять минус двадцать пять: на выходных в Латвии будет холоднее, чем в морозилке 0 1849

Наша Латвия
Дата публикации: 22.01.2026
mixnews.lv
Изображение к статье: Опять минус двадцать пять: на выходных в Латвии будет холоднее, чем в морозилке

Конец недели по-прежнему будет очень холодным, но на следующей неделе температура местами может приблизиться к нулю градусов, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

На этой неделе погодные условия в Латвии определялись широкой областью антициклона с северо-запада, поэтому дни проходили без значительных осадков. В конце недели сохранится подобная погода, но в начале следующей недели ожидается влияние более сильного циклона, который может принести осадки.

В выходные продолжится сильный мороз, ночью в ночь на воскресенье в восточных районах страны температура может опуститься даже до -24…-25°С. В начале следующей недели воздух немного потеплеет.

В пятницу ожидается в основном облачная погода, без осадков. Будет дуть слабый до умеренного восточный ветер. Ночью температура воздуха опустится до -4…-9 °C, а на северо-востоке - до -11 °C. Днем воздух чуть прогреется до -4…-9 °C, а к послеобеденному времени снова похолодает.

В выходные дни осадков не ожидается, будет переменная облачность, местами прояснения. Восточный ветер останется слабым до умеренного.

В субботу ожидается температура воздуха ночью и днем примерно -11…-16 °C, на побережье будет чуть теплее - около -6…-10 °C. В ночь на воскресенье термометры покажут - 20…-25 °C, на побережье Курземе будет теплее: около -12…-17 °C. Днем воздух в центральных и восточных районах прогреется до -12…-17 °C, а на побережье будет немного мягче - около -9…-13 °C.

В начале следующей недели в Латвии ожидаются осадки - снег и мокрый снег, и особенно на побережье Курземе возможен порывистый ветер. Ночью температура все еще будет опускаться до примерно -11 °C, а дневная температура в некоторых местах приблизится к 0 °C, особенно в западных и южных регионах страны.

Согласно краткосрочным моделям погоды, в Риге и центральной части Латвии на следующей неделе дневные температуры будут колебаться около -5…-3 °C. При это не исключены слабые снегопады, особенно во второй половине недели.

#Рига #погода #ветер #Латвия #прогноз #температура
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
